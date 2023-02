Guida autonoma e idrogeno per il trasporto pesante: nel Regno Unito partirà a breve la sperimentazione. Infatti il primo camion a idrogeno a guida autonoma al mondo verrà testato a partire dal 2024. L’avvenimento sarà reso possibile dal finanziamento governativo di 6,6 milioni di sterline (circa 7,3 milioni di euro) che è stato stanziato a favore del consorzio con a capo la Hydrogen Vehicle Systems (HVS). Il consorzio denominato Hub2Hub, inizierà i test con due veicoli.

Il primo prototipo sarà equipaggiato con il sistema di guida automatizzato della Fusion Processing, denominato CAVStar, ma avrà anche un conducente in carne ed ossa al volante, per sicurezza. Nel frattempo sarà sviluppato il secondo prototipo, questa volta privo di cabina di guida, che verrà sostituita da una carenatura aerodinamica. Questo secondo mezzo sarà messo alla prova su piste e avrà un pilota umano remoto.

“Nel Regno Unito è in atto una rivoluzione dei trasporti e HVS, insieme al consorzio, è in prima linea nell’innovazione”, ha affermato in una nota l’amministratore delegato di HVS Jawad Khursheed. “Stiamo progettando il primo camion autonomo al mondo, alimentato a idrogeno-elettrico e l’obiettivo è mostrare il potenziale che l’autonomia può offrire, grazie a una maggiore sicurezza e al risparmio di carburante”