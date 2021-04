Nel futuro di Ducati non c’è elettrico, ma carburante sintetico

In un’intervista rilasciata al settimanale inglese dedicato alle moto MotorCyclesNews, il vicepresidente vendite di Ducati – Francesco Milicia – ha delineato quello che sarà il futuro della casa di Borgo Panigale, affermando che al momento la compagnia non ha in programma la realizzazione di una moto elettrica, contrariamente a quanto si potrebbe pensare.

Con questa decisione, Ducati va nella direzione diametralmente opposta rispetto a quanto sta facendo il mercato, e afferma che ad oggi la tecnologia elettrica non è ancora sufficientemente sviluppata a soddisfare le richieste dei suoi clienti; senza dubbio il nodo principale resta l’autonomia di guida, che per il momento resta limitata a poco più di 200 km nei casi migliori, da percorrere a velocità cittadine se non si vuole vedere la batteria scaricarsi ancor più rapidamente.

A giudicare dalle parole di Milicia, Ducati non è ancora pronta a credere con convinzione nell’elettrico, ma non si può far finta di nulla per quanto riguarda le emissioni di CO2: i protocolli ambientali che impongono drastiche riduzioni di emissioni valgono per tutti, e in un modo o nell’altro bisognerà rispettarli. Per questo motivo, Ducati sembra più interessata ad aggregarsi a un progetto già avviato da una delle aziende che fanno parte del grande gruppo Volkswagen: stiamo parlando del carburante alternativo messo a punto da Porsche, che potrebbe rivelarsi molto utile anche per applicazioni in campo motociclistico.

L’utilizzo di un carburante sintetico realizzato in laboratorio permetterebbe a Ducati di rispettare le regolamentazioni ambientali imposte dall’Unione Europea, e allo stesso tempo di accontentare la nutrita cerchia di appassionati del marchio, che non è ancora pronta ad abbandonare il rombo dei motori di Borgo Panigale. Milicia ha parlato di un progetto che “stiamo guardando a medio termine”, per cui è lecito aspettarsi che Ducati porti sul mercato, o che almeno presenti ufficialmente, una moto a carburante sintetico entro 2 o 3 anni al massimo.