Se siete disposti (e avete la possibilità) di spendere oltre 2 milioni di dollari per acquistare un’automobile super sportiva, certamente vi aspetterete di vivere un’esperienza unica, non solo alla guida. È per questo che Rimac, per la sua Nevera, ha dato vita ad un configuratore che non ha eguali, così come le prestazioni dell’auto: è l’hypercar elettrica più veloce al mondo.

Simile ad un videogioco, il nuovo configuratore è decisamente ultra realistico grazie al software 3D disponibile sulla piattaforma Nvidia Omniverse. Per chi non lo sapesse, Nvidia è una società che sviluppa software di grafica per computer, smartphone e altri dispositivi.

Provando il configuratore, a prima vista si ha l’impressione che non sia poi così differente da quelli disponibili per vettura di fascia più bassa. Le opzioni base riguardano aspetti basilari come il colore della carrozzeria, che è possibile selezionare su una tavolozza di otto colori, ma anche quello degli interni, per i quali sono previste cinque combinazioni cromatiche. Inoltre è possibile scegliere sia il disegno che il colore delle ruote.

Notiamo quindi che il configuratore esegue il rendering di qualsiasi modifica in modo straordinariamente rapido poiché il software Nvidia non ha bisogno di pre-renderizzare ogni livello; c’è una grande cura dei dettagli. Ad esempio è possibile cambiare l’illuminazione ambientale, passando dal giorno alla notte, ma si possono anche aprire le portiere sia dal lato passeggero che guidatore, oppure attivare lo spoiler posteriore, accendere e spegnere i fari e perfino ascoltare della musica di sottofondo.

Molto ben realizzati anche gli interni dell’abitacolo, con gli apprezzabili dettagli in pelle e fibra di carbonio.

Configuratore Rimac Nevera

Presentata per la prima volta nel 2018 al salone dell’automobile di Ginevra, l’uscita della Nevera era stata annunciata per il 2020. La produzione è però partita soltanto nel 2021 e la prima vettura consegnata, è finita nel garage di Nico Rosberg. I 150 esemplari prodotti sono stati tutti venduti in sole tre settimane dopo la presentazione ufficiale. Ma per fortuna, per tutti gli altri che non hanno fatto in tempo a prenotarla, resta sempre disponibile il configuratore.