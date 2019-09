Nilox, a IFA 2019 i nuovi monopattini elettrici della serie DOC

In occasione di IFA 2019, Nilox ha presentato nuovi veicoli per la micro-mobilità elettrica. Caratteristiche, prezzi e disponibilità.

La micro-mobilità elettrica si sta rapidamente affermando in Europa. Lo sa bene Nilox, azienda leader del settore che, in occasione di IFA 2019, ha presentato i nuovi monopattini elettrici della serie DOC. Tre modelli che riescono a intercettare differenti esigenze di utilizzo, nella logica di poter abbracciare un numero sempre più ampio di utenti. Del resto, l’esigenza di spostarsi con mezzi che possano circolare nei centri delle grandi città è decisamente trasversale.

Partiamo innanzitutto dal Nilox DOC TWELVE. Grazie ai pneumatici da 12″, è in grado di muoversi sulle superfici più disparate. Merito anche del freno a disco posteriore, senza dimenticare la batteria che si ricarica in 4 ore e garantisce un’autonomia di ben 30 chilometri. Non manca un display dal quale visualizzare informazioni come velocità, distanza percorsa, livello di carica e marcia selezionata. Per acquistarlo, nell’unica colorazione nera, sono necessari 559,95 euro.

DEC ECO 3 invece è il monopattino elettrico particolarmente leggero. Pesa infatti solo 7,9 chilogrammi e, con una singola carica di 3 ore, è in grado di percorrere fino a 10 chilometri. Può trasportare persone fino a 100 chilogrammi e, in base all’intensità della spinta, è possibile viaggiare nelle due diverse velocità disponibili (6 km/h e 12 km/h). È dotato di pneumatici da 8″, è disponibile nelle colorazioni black, grey e camo e, per acquistarlo, sono necessari 269,95 euro.

Infine, Nilox DOC URBAN è il monopattino elettrico dell’azienda con particolari soluzioni hi-tech. Innanzitutto, può raggiungere un massimo di 25 km/h grazie al motore da 280W, con tre differenti modalità di velocità selezionabili dal display integrato nel manubrio. Non mancano clacson e luci frontali, una porta USB e un alloggiamento per lo smartphone. Si parla di un’autonomia di 20 chilometri, con tempi di ricarica che oscillano tra le 3 e le 5 ore. Prezzo al pubblico di 419,95 euro.

Infine, sfruttando la vetrina mediatica della fiera tedesca, Nilox ha presentato la mountain bike elettrica X6. Dotata di forcella ammortizzata, freni a disco anteriori e posteriori e cambio Shimano da 21 velocità, monta pneumatici da 27.5” x 2.10”. La parte elettrica è affidata a una batteria removibile con porta USB e al motore Brushless High Speed da 250W. Tutte le informazioni (autonomia, velocità massima, distanza percorsa ecc…) sono consultabili dal display LCD, mentre per acquistarla sono necessari 999,95 euro.