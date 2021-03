Ninebot A30C è il nuovo scooter elettrico a pedali di Segway

Negli ultimi anni aziende come Segway hanno avuto una crescita importante, grazie alla forte diffusione di mezzi di trasporto individuali elettrici come i monopattini e gli scooter; come già avvenuto in diversi casi in passato, la compagnia ha da poco presentato un nuovo modello di scooter elettrico a marchio Ninebot, chiamato A30C, con l’intenzione di rilasciarlo inizialmente in Cina, e poi in Europa e negli Stati Uniti. Andiamo a scoprire insieme cosa offre il nuovo Ninebot A30C.

Ninebot A30C, come potete vedere dalle immagini, è un piccolo mezzo di trasporto elettrico, un ibrido tra una bici e uno scooter: da una parte abbiamo il design tipico di uno scooter, con una sella monoposto abbastanza ampia, una pedana per poggiare i piedi, e un manubrio con i doppi specchietti, mentre dall’altra abbiamo due pedali come quelli che una volta erano presenti su mezzi a due ruote come il Ciao, che permettono di pedalare fino a casa qualora la batteria si scaricasse prima del previsto.

Uno strano mix, che è in realtà un espediente per far passare questo mezzo di trasporto come una bicicletta elettrica – e quindi operabile senza nessun tipo di patente: personalmente ho qualche dubbio sulle possibilità di avere lo stesso tipo di omologazione in Italia, ma staremo a vedere.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo Ninebot A30C è dotato di una batteria agli ioni di litio da 576 Wh, sufficiente a percorrere circa 40 km con una sola carica: un’autonomia all’apparenza molto scarsa, ma che sarebbe più che sufficiente per muoversi quotidianamente in città. La velocità massima è di 25 km/h, la stessa imposta per legge in Italia sui monopattini elettrici, e il peso complessivo del mezzo è di 54 kg. Il tutto è completato da una dotazione di tutto rispetto: oltre alle sospensioni anteriori e posteriori, che rendono questo mezzo molto più confortevole di tante bici, l’A30C di Ninebot è dotato di frenata rigenerativa, lettore NFC per utilizzo keyless, protezione via password, possibilità di ricevere aggiornamenti over-the-air, e telemetria in cloud che permette di monitorare diverse informazioni tramite una app per smartphone. Inoltre è possibile installare fino a due seggiolini per il trasporto di bambini.

Il Ninebot A30C è proposto in Cina a 2,299 RMB, che al cambio di oggi corrispondono a 297 €.