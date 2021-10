NIO Day 2021, appuntamento a dicembre con tante novità

Il NIO Day 2021 si terrà il 18 dicembre presso l’Olympic Sport Center Stadium di Suzhou: ad ufficializzare la data è lo stesso produttore cinese. Un appuntamento inevitabilmente importante in cui il marchio annuncerà le novità che riguarderanno il brand. Non a caso, l’Olympic Sport Center Stadium di Suzhou è una struttura da ben 45.000 posti ed in grado di ospitare un’arena al coperto da 13.000 persone.

Non dimentichiamo che la casa automobilistica cinese punta a sbarcare in diversi mercati europei e non escludiamo dunque che il NIO Day 2021 possa essere l’occasione per conoscere nuovi dettagli relativi ai piani che il brand cinese ha in serbo per la crescita nel Vecchio Continente.

Sicuramente la casa automobilistica cinese annuncerà alcuni nuovi modelli della gamma. La stessa NIO ha infatti fatto sapere che nel 2022 avrebbe portato al debutto tre vetture basate sulla piattaforma NIO Technology Platform 2.0: la ET7 e altre due vetture che, probabilmente, saranno presentate nel corso dell’evento del 18 dicembre. Secondo alcune indiscrezioni, dovrebbero infatti arrivare la ET5 e una monovolume o una coupé.

Non escludiamo, inoltre, che NIO presenti novità dedicate al suo sistema di Battery Swap. La sostituzione rapida delle batterie ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione del sistema di ricarica delle auto elettriche: la casa automobilistica NIO non sembra essere però l’unica realtà a puntare a questo rivoluzionario metodo di ricarica. Geely ha recentemente annunciato di voler rendere operative ben 5.000 stazioni per il battery swap sul territorio cinese entro il 2025.