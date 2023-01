Il Nio Day 2022, svoltosi pochi giorni prima della fine dell’anno, è stata l’occasione giusta per svelare il nuovo SUV della casa cinese: si chiama Nio EC7 e deriva dal modello ES7 che ha già fatto il suo debutto sul mercato – promette più di 900 km di autonomia con una sola carica grazie a una delle batterie agli ioni di litio più grosse viste sinora sul mercato consumer, ben 150 kWh.

Nio EC7 è un SUV coupè disegnato con una linea oggi molto apprezzata dal mercato: pur restando un’auto imponente – quasi 5 metri di lunghezza con un passo che sfiora i 3 metri – la coda dell’auto dà una sensazione di dinamicità e rapidità, quest’ultima ulteriormente supportata dai 2 motori elettrici che erogano in tutto ben 653 cavalli e 850 Nm di coppia. Una simile configurazione di powertrain si tradurrà, secondo quanto afferma Nio, in uno scatto da 0 a 100 coperto in appena 3.8 secondi.

Nonostante l’autonomia importante di cui è capace il nuovo Nio EC7, la Casa cinese ha reso il suo nuovo modello compatibile con il sistema Power Swap Station: ciò significa che, visitando una delle stazioni di ricarica che Nio ha diffuso un po’ ovunque in Cina, sarà possibile far sostituire la batteria scarica con una carica in pochi minuti grazie a un processo completamente automatizzato. Di recente la prima di queste stazione ha fatto il suo debutto anche molto più vicino a noi, in Germania, dopo i primi esperimenti eseguiti con successo nei paesi scandinavi dove la diffusione delle auto elettriche è stata rapidissima. Per quanto riguarda la classica ricarica alla colonnina, Nio sta lavorando per rendere la sua EC7 compatibile con la ricarica a 500 kW di potenza, una soglia finora inesplorata almeno sul mercato delle auto: sarà interessante capire se il colosso cinese riuscirà a portare sul mercato questa funzionalità, anche se i casi in cui sarà davvero necessario ricaricare con una potenza così alta saranno davvero rari.

Il Nio Day 2022 si è concluso con il debuto della seconda generazione del SUV ES8; anche in questo caso ci troviamo di fronte a un mezzo 100% elettrico in grado di ospitare fino a 6 passeggeri. La piattaforma su cui si basa è la stessa sulla quale è stato realizzato EC7, ma in questo caso la batteria dovrebbe fermarsi a 100 kWh nel suo taglio più grande.