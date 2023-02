La casa automobilistica NIO festeggia l’apertura della sua quarta stazione di battery swap nei Paesi Bassi. Come sappiamo, l’obiettivo della società cinese specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli elettrici è quello di offrire agli utenti soluzioni di ricarica innovative, semplici e rapide.

Nello specifico, la power swap station inaugurata lo scorso 16 febbraio da NIO è in grado di immagazzinare 13 batterie ed eseguire 312 sostituzioni al giorno in tempi del tutto rapidi. Secondo quanto dichiarato, uno scambio richiede circa 5 minuti ma l’azienda sta portando avanti lo sviluppo di nuove tecnologie che permetteranno di effettuare fino a 408 sostituzioni delle batterie al giorno.

Le Power Swap Station di Nio possono fare molto di più che sostituire e caricare le batterie dei modelli Nio. Presto offriranno la possibilità di bilanciare la frequenza della rete. La tecnologia Power Swap di Nio può quindi svolgere un ruolo essenziale nel rendere la rete elettrica più efficiente e quindi nel rendere i Paesi Bassi più sostenibili, si legge nel comunicato stampa pubblicato da NIO.

L’apertura del nuovo impianto conferma la volontà della società cinese di proseguire verso l’ottimizzazione dei servizi di ricarica da destinare agli utenti possessori di un veicolo elettrico. NIO intende, infatti, realizzare una rete di stazioni per lo scambio delle batterie nei Paesi europei in cui vengono commercializzate le vetture del marchio.

Facendo riferimento alla mappa delle strutture di battery swap NIO, al 15 di febbraio 2023, le stazioni attive in Europa sono 11. Un numero che potrebbe sembrare ridotto se confrontato con le stazioni presenti sul territorio cinese. Non dimentichiamo, però, che NIO è al lavoro per costruire 6 nuove stazioni in Europa. Non a caso, l’obiettivo è quello di arrivare a disporre di 120 stazioni attive nei Paesi del Vecchio Continente entro la fine del 2023. Un progetto inevitabilmente importante che porterà l’azienda automobilistica di Shanghai a vantare di un’ampia rete di battery swap che andrà a semplificare i processi di ricarica che rappresentano ancora un problema per tanti automobilisti.