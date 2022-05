Nissan annuncia la sua partnership con Chris Ramsey per intraprendere la prima avventura di guida completamente elettrica al mondo dal Polo Nord al Polo Sud. Parliamo di un’esperienza inevitabilmente unica se pensiamo che Chris Ramsey sarà il primo a guidare da un polo all’altro attraversando l’Artico, passando per il Nord, Centro e Sud America, prima di arrivare in Antartide.

Non a caso, questa avventura supporta la Nissan Ambition 2030, la nuova visione aziendale di lungo termine per migliorare la mobilità e non solo: la Casa dell’Ovale Blu mira, infatti, a diventare un’azienda interamente sostenibile, contribuendo a creare un mondo non solamente più pulito ma anche più sicuro e più inclusivo. In tale prospettiva, Nissan intende fornire il proprio valore strategico, migliorando la mobilità dei propri clienti attraverso esperienze di guida sicure e connesse con l’ambiente circostante.

Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Chris Ramsey e il team di spedizione Pole to Pole. Il nuovissimo SUV crossover Ariya completamente elettrico ti consente di andare oltre, più facilmente e in tutta comodità. E con la tecnologia di controllo e-4ORCE che fornisce stabilità e trazione migliorate su una varietà di superfici, sappiamo che sarà il partner perfetto per Chris e il suo team nel loro impegnativo viaggio completamente elettrico, ha commentato Asako Hoshino, vicepresidente esecutivo di Nissan, responsabile globale del marketing e delle vendite.

A marzo 2023 Chris Ramsey darà il via alla spedizione Pole to Pole e percorrerà con una Nissan Ariya e-4FORCE con trazione integrale oltre 27.000 chilometri tra diverse regioni e continenti. Il percorso affronterà, infatti, alcuni degli scenari più belli del mondo, dai paesaggi glaciali alle dune del deserto.