Nissan GT-R, esaurita anche l’ultima versione Nismo

Benché abbia oltre un decennio sulle spalle, la Nissan GT-R rimane tra le “supersportive” più amate di sempre. Lo dimostra la velocità con cui sono andati esauriti tutti i 300 esemplari dell’ultima versione Nismo, dal loro esordio ad aprile (a oltre 200.000 Euro l’uno). Trecento vetture non sembrano molte, ma lo sono se guardiamo quanto faticano rivali come Honda con modelli ben più moderni. Tanto più che “Godzilla”, come viene affettuosamente chiamata l’auto, riprende tecnologia datata 2009 o anche prima.

Su questo punto va detto che l’ultima versione Nismo presenta varie modifiche alla meccanica in aggiunta alle classiche personalizzazioni estetiche. Nissan ha infatti rivisto parti critiche come l’albero motore, le valvole e i pistoni per aumentare la loro resistenza in condizioni di guida critiche (cioé a tavoletta). Detto questo, c’è ancora l’immancabile V6 benzina biturbo da 3,8 litri a muovere l’auto, lo stesso montato su tutte le altre versioni dal loro esordio.

Stando agli annunci della casa madre, quasi tutti i nuovi clienti hanno puntato sulla Special Edition che offre vari extra come il cofano in carbonio. Circa la metà ha invece scelto la colorazione Stealthy Gray, che dona alla vettura un aspetto simile ai caccia da combattimento. Tutti hanno fatto la felicità della casa giapponese, che da oltre dieci anni raccoglie successi in serie con questa vettura. Non solo nel mondo reale ma anche in quello virtuale, basti ricordare la collaborazione con Sony e con la serie Gran Turismo. Come sanno tutti gli appassionati, il creatore della serie GT aveva contribuito alla progettazione dell’auto che è poi diventata, come la precedente Skyline, una presenza fissa del gioco.

Guardando l’imminente futuro della GT-R, non sembra che Nissan voglia mandarla in pensione tanto presto. Le recenti indiscrezioni parlavano di ulteriori aggiornamenti e non di un taglio netto con il passato. Probabilmente, Nissan intende aspettare che le vendite calino in modo sensibile, prima di investire grossi budget in un nuovo modello. E, almeno per ora, nessuno dei clienti sembra darle torto.