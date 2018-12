Nissan GT-R50 Italdesign: edizione limitata

La Nissan GT-R50 Italdesign entrerà in produzione il prossimo anno. Originariamente progettata per celebrare il cinquantesimo anniversario della sigla GT-R, nei prossimi due anni verrà costruita una serie limitata di 50 unità. L’auto rimarrà invariata rispetto al prototipo presentato a Goodwood quest’anno. Italdesign si occuperà della realizzazione del modello, seguendo le specifiche dei clienti, nello stabilimento dell’azienda a Torino.

La GT-R50 sarà costruita sulla base della GT-R standard. Il motore è stato ottimizzato dalla Nismo, quindi rimane essenzialmente lo stesso V6 biturbo da 3,8L con una potenza di 710cv. L’incremento di potenza è stato ottenuto sostituendo i due turbocompressori standard con quelli della versione GT3, aggiornando ovviamente gli intercooler (ora più grandi), un nuovo albero motore, pistoni, bielle e cuscinetti. Per gestire la potenza in più, Nissan ha anche rafforzato il cambio, un automatico a doppia frizione a sei velocità, con alberi di trasmissione e differenziali in grado di gestire l’incremento di potenza.

Il prototipo è stato presentato con una finitura esterna grigia opaca con accenti dorati, ma i clienti potranno decidere qualsiasi combinazione estetica. La GT-R50 sarà messa in produzione il prossimo anno e le prime consegne sono previste per fine 2019.

Il costo partirà da € 990.000, personalizzazioni, tasse e ulteriori costi di omologazione esclusi.