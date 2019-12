Nissan, il futuro della mobilità protagonista al CES 2020

Nissan sarà uno dei grandi protagonisti del CES 2020 che aprirà le porte dal 7 al 10 gennaio presso il Las Vegas Convention Center.

Inevitabilmente, tra le sfide dell’azienda giapponese è presente un continuo sviluppo delle tecnologie con ambiziosi investimenti destinati alla necessità di far fronte ai cambiamenti derivanti dalla transizione verso l’elettrificazione.

Emozionante, sicura e connessa. La mobilità del futuro di Nissan non passerà inosservata grazie alle novità che verranno presentate durante il grande evento. Durante la visita allo stand della casa automobilistica giapponese, i visitatori potranno testare ed osservare personalmente le tecnologie di Nissan destinate al futuro. Tra i concept che l’azienda proporrà ai visitatori, Nissan Ariya sarà senza dubbio di maggiore coinvolgimento. Il crossover a zero emissioni, già svelato in occasione del Salone di Tokio, può essere considerato come un nuovo simbolo del concetto di Nissan Intelligent Mobility.

Il dirigente del design Nissan, Alfonso Albaisa, ha cosi commentato il prototipo:

“Una nuova progettazione di veicoli significa nuove opportunità per ridefinire il modo in cui i veicoli interagiscono con la società, in che modo un veicolo elettrico abbinato a capacità di guida avanzate può offrire una nuova prospettiva. L’esterno trova un equilibrio tra bellezza dinamica e nitidezza tecnologica, con proporzioni che mostrano ciò che è possibile con la piattaforma di veicoli elettrici al 100% di Nissan. Un mix tra sportività e lusso”.

Tra le novità di Nissan, non mancherà un concept van basato sull’ e-NV200 e progettato come van a zero emissioni per la vendita di gelati e nuovi veicoli come Nissan Leaf e+ e la nuova vettura di Formula E. Per concludere, l’azienda mostrerà una pallina da golf interamente dedicata alla nuova tecnologia di assistenza ProPilot 2.0.