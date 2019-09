Nissan: nel 2021 nuovo crossover elettrico

Nissan ha svelato il concept, ispirato alla precedente IMx, che dovrebbe trasformarsi in realtà nel 2021. Il nuovo crossover dovrebbe competer con le alternative di Tesla e Ford.

Nissan sembra essere a lavoro già da tempo su un nuova auto elettrica, preparandosi a lanciare sul mercato automobilistico degli Stati Uniti una nuova EV di cui ancora non si conosce il nome.

La casa automobilistica giapponese ha introdotto il primo veicolo elettrico, Leaf, quasi un decennio fa conquistando buona parte del mercato europeo delle elettriche. L’obiettivo è quindi quello di tornare in “campo” portando l’innovazione tecnologica propria dell’azienda con crossover compatto. Nonostante l’arrivo sul mercato sia previsto per il 2021, Nissan ha già permesso ad alcuni concessionari americani di vedere da vicino la novità. Stando alle informazioni trapelate, il nuovo veicolo EV dovrebbe offrire intorno a 483 chilometri di autonomia, con un accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

Inoltre, grazie alle informazioni diffuse, si pensa possa trattarsi di uno degli otto modelli che Nissan sta progettando di lanciare sul mercato nei prossimi anni. Non si hanno dettagli specifici sul design del crossover, ma da quanto viene riportato dagli stessi concessionari americani, la vettura viene definita “futuristica”. Ci si aspetta dunque un veicolo 100% hi-tech oltre che 100% elettrico, con dimensioni compatte offrendo allo stesso tempo interni con spazi confortevoli. Il crossover dovrebbe inoltre ricevere la nuova tecnologia di guida semi-autonoma ProPilot di Nissan, con mappe autostradali 3D ad alta definizione per offrire una precisione del tutto ottimale. Presumibilmente il SUV si baserà sul concept IMx, presentato dall’azienda durante il Salone di Tokio 2017. Sulla capacità della batteria purtroppo non sono stati resi noti dettagli; ipotizziamo che potrebbe avere una batteria da 75-85 kWh.

Sicuramente i rivali per Nissan non mancheranno. Le case automobilistiche puntano sempre più i loro investimenti in veicoli come i crossover elettrici: difatti, il segmento dei crossover EV ha registrato crescite elevate, che fino al 2021 senza dubbio aumenteranno ulteriormente. Non si esclude inoltre che l’EV di Nissan possa competere con il crossover di Ford ispirato alla Mustang e con Tesla Model Y.

Come detto, il veicolo dovrebbe arrivare sul mercano nella seconda metà del 2021. Attendiamo nel frattempo che l’azienda sveli ulteriori dettagli, confidando anche in un arrivo anticipato sul mercato.