Nissan Shop@Home, piattaforma digitale per acquistare un’auto da casa

Acquistare un veicolo Nissan online è ora possibile grazie al Nissan Shop@Home. Parliamo di un insieme di nuovi ed inediti servizi online creati per facilitare gli acquisti dei futuri acquirenti, tramite l’accesso sul sito web dedicato della Casa nipponica.

Inevitabilmente, per via delle limitazioni agli spostamenti dovuti alle misure di contenimento della pandemia da coronavirus, anche le case automobilistiche stanno dando il via ad inediti servizi di vendita di auto online. Nelle scorse settimane anche Porsche ha aperto il portale dedicato alla vendita online di auto nuove e usate, cosi come FCA che ha lanciato un inedito progetto di e-commerce denominato e-Shop.

Nissan Shop@Home: personalizzazioni a portata di click

Si potrà accedere e navigare sia da smartphone che da pc ed effettuare tutte le fasi richieste per il processo d’acquisto comodamente dal salotto di casa. Innanzitutto sarà possibile esplorare l’intera gamma di veicoli della casa automobilistica con conseguente personalizzazione della vettura, secondo gli interessi di ciascun utente, tramite il configuratore. Nissan darà inoltre l’opportunità di calcolare l’offerta finanziaria, conteggiando dunque la rata mensile congiuntamente ai servizi relativi allo stesso finanziamento.

Car Chooser per le esigenze degli utenti

La casa automobilistica Nissan ha deciso di implementare un inedito strumento che consente a tutti gli utenti di scoprire i modelli del marchio più idonei alle proprie esigenze. Tramite alcune semplici domande relative alle abitudini dell’acquirente,

il Car Chooser offrirà infatti alcuni consigli utili per effettuare la scelta migliore. Dopo aver confrontato allestimenti e prezzi, e portato a termine la scelta decisiva, sarà possibile condividere le proprie configurazioni direttamente con un consulente addetto alle vendite.

Oltre a ciò il Nissan Shop@Home darà la possibilità di visionare lo stock di vetture disponibili in pronta consegna. Una volta portati a termine tali procedimenti basterà rivolgersi ad una concessionaria Nissan per completare l’acquisto con la firma del contratto. Tuttavia, eventuali chiarimenti potranno essere richiedesti sia in presenza sia online tramite il servizio Live Video Chat dedicato.