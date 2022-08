Il prezzo delle batterie al litio continua a salire inesorabilmente e realtà che oggi cercano di produrre piccoli scooter elettrici si trovano in difficoltà a causa dei costi sempre maggiori; Niu Techonologies ha deciso di andare in cerca di batterie alternative e lancerà, nel 2023, il suo primo modello alimentato da batterie agli ioni di sodio – lo ha annunciato il CEO Li Yan qualche giorno fa.

Le batterie agli ioni di sodio sono più pesanti rispetto a quelle al litio in grado di offrire la stessa autonomia, ma hanno un vantaggio in termini di costi: è improbabile che le batterie agli ioni di sodio riescano a rimpiazzare quelle al litio, piuttosto avranno applicazioni diverse e permetteranno a realtà come Niu di contenere i costi e fornire comunque al cliente finale un prodotto funzionale.

Rispetto alle batterie agli ioni di litio, quelle al sodio hanno una densità energetica leggermente più bassa ma operano anche a temperature più basse e possono ricaricarsi rapidamente senza difficoltà anche in ambienti freddi. Visto il prezzo di produzione sensibilmente più basso, le batterie agli ioni di sodio sicuramente avranno modo di diffondersi in tutti quegli ambiti dove non si cercano prestazioni da capogiro (come appunto su uno scooter elettrico come quelli che produce Niu) ma si preferisce avere costi più contenuti; è il caso sì degli scooter elettrici, ma anche dei sistemi di accumulo di energia che nei prossimi anni inevitabilmente andranno a diffondersi nelle case di tutto il mondo.

Il produttore di batterie CATL ha già svelato la prima generazione di batterie agli ioni di sodio e avvierà una produzione in serie già nel 2023.

Nonostante i buoni dati di vendita del 2020, durante il quale Niu ha venduto circa 1.7 milioni di veicoli, la compagnia cinese è alla disperata ricerca di modi per continuare a proporre sul mercato i propri scooter senza però alzare in modo vertiginoso il prezzo – le batterie agli ioni di sodio potrebbero essere la soluzione perfetta.