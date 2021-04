Niu presenta Kick Scooter, il suo primo monopattino elettrico

Il 2020 è stato un anno di record per la vendita di prodotti legati alla mobilità sostenibile, come monopattini e bici elettriche. Sono sempre di più, infatti, i cittadini che preferiscono l’utilizzo di questi dispositivi per i tragitti brevi, motivo per cui le vendite sono destinate ad aumentare anche nei prossimi anni. A conferma di tale tendenza, la società cinese Niu ha ufficializzato che si dedicherà anche alla produzione di monopattini elettrici presentando il suo primo monopattino elettrico denominato Kick Scooter.

Il monopattino Niu sarà disponibile in due versioni, una Sport e una Pro, ed entrambi saranno dotati di freni a doppio disco con frenata rigenerativa e pneumatici tubeless da 9,5 x 2,5 pollici. Sia la versione Sport che la Pro offriranno inoltre due modalità di guida per permettere al guidatore di modificare la potenza dello scooter.

Crediamo di aver creato la più comoda esperienza di guida e abbiamo voluto fornire anche prestazioni superiori alla media, ha dichiarato afferma Yan Li, ceo di Niu Technologies.

Nel dettaglio, il Kick Scooter Sport sarà alimentato da un motore da 300 watt e accumulatore da 365 wattora di capacità, mentre il modello Pro dispone di un motore da 350 watt e un pacco batterie agli ioni di litio da 486 wattora. Sia il modello Pro che il modello Sport hanno una velocità massima regolata di 25 km/h, mentre dal punto di vista dell’autonomia si parla di 50 chilometri con una singola carica di circa 7 ore e mezza per il Pro e di 40 chilometri per lo Sport.

I monopattini Niu saranno tuttavia dotati di smart unlocking, con un’app che mostra le statistiche del veicolo anche grazie alla dotazione di connettività Bluetooth che permette di sbloccarlo, visualizzarne le statistiche di utilizzo e il livello della batteria. Non mancano inoltre diversi accessori che ciascun utente potrà scegliere al momento dell’acquisto.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita il Kick Scooter in Europa sarà venduto a 699 euro nella variante Sport e ad un prezzo leggermente inferiore, pari a 599 euro, la versione Pro. Al momento, come affermato da Michael Castellano, country manager di Niu Italia, la società sembra non avere intenzione di lanciare servizi di sharing nel nostro Paese.