Niu Technologies è una delle più grandi realtà della mobilità elettrica su 2 ruote: lo scorso anno in Cina ha venduto 1 milione e mezzo di veicoli e anche in Europa sta facendo registrare numeri notevoli. Per attirare ancor più clientela tra le sue file, Niu ha deciso di azzardare e progettare una sorta di bicicletta/moto elettrica dal design molto moderno – la linea ricorda quella delle tanto apprezzate naked di Husqvarna, Svartpilen e Vitpilen, ma qui l’alimentazione è a batteria e non c’è un tubo di scarico: si chiama Niu SQi.

Perchè parliamo di bicicletta elettrica? Perché Niu SQi è a conti fatti non molto diversa da una bicicletta a pedalata assistita e secondo le regole di omologazione del mercato cinese la velocità di una bicicletta elettrica non può superare i 25 km/h, un po’ come qui da noi, ed è proprio questa la velocità a cui SQi è limitato, almeno per ora.

Nonostante gli evidenti limiti tecnici, Niu SQi cattura l’attenzione grazie a un design particolarmente accattivante e futuristico, che nasconde un powertrain elettrico a 48V con batteria removibile da 20 o 24Ah; non mancano le funzioni high-tech, grazie all’applicazione da smartphone che permette di tenere sotto controllo diversi aspetti tecnici del mezzo, oltre a segnalare eventuali problemi meccanici o elettrici.

Non è la prima volta che Niu arriva sul mercato con mezzi dall’aspetto particolarmente futuristico – a ben guardare molti dei mezzi della compagnia hanno un design particolare – ma a volte l’aspetto non basta; le capacità tecniche di Niu SQi ci hanno lasciato un po’ delusi e ci chiediamo se sul mercato ci sia posto per un mezzo che sembra una moto elettrica ma che a conti fatti ha le prestazioni di una bicicletta a pedalata assistita.

Chissà che in futuro Niu non decida di fare davvero sul serio, realizzando una vera moto elettrica sul progetto del SQi.