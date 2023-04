Il noleggio dell’auto è sempre più diffuso, soprattutto quando si va in vacanza. In questo caso, si tratta di un noleggio a breve termine, generalmente per pochi giorni o alcune settimane, che permette di poter contare su di un mezzo di trasporto in linea con le proprie necessità durante il periodo di vacanza. Spesso, inoltre, il noleggio auto è incluso in appositi pacchetti vacanze, con offerte speciali che ne riducono il costo.

Per gli automobilisti, scegliere il noleggio auto quando si va in vacanza è, spesso, una mossa vincente. I vantaggi legati a questa scelta, sia economici che, soprattutto, pratici sono numerosi e consentono di semplificare al massimo i trasporti durante il periodo di villeggiatura. Si tratta di una scelta comoda e conveniente che può tornare utile anche a chi sta valutando l’acquisto di una nuova auto oppure una soluzione di noleggio a lungo termine.

Ci sono diversi pro che spingono a consigliare la scelta di noleggiare un’auto per le proprie vacanze. A questi, però, si affiancano alcuni potenziali contro che rischiano di ridurre i vantaggi di questa scelta. Vediamo, quindi, perché conviene puntare sul noleggio auto in vacanza.

Una soluzione per tanti problemi

Il noleggio auto consente di poter contare su di un’auto adatta alle proprie esigenze per un breve periodo di tempo. Puntare su questa soluzione può essere utile e/o necessario in vari contesti. Lo scenario più diffuso in cui può diventare necessario ricorrere al noleggio dell’auto per andare in vacanza riguarda i viaggi che prevedono una meta non raggiungibile con la propria auto in tempi brevi o con costi ridotti.

Raggiungere la Spagna in auto è fattibile ma anche molto dispendioso (sia in termini di carburante che di tempo). Allo stesso modo, viaggiare fino ad un’isola della Grecia con la propria auto potrebbe essere molto complicato o, in alcuni casi, del tutto impossibile, nonostante la relativa vicinanza all’Italia. Anche per le vacanze in Italia potrebbe essere preferibile puntare sul noleggio dell’auto: arrivare fino alla Sicilia in auto partendo dal Nord Italia è un’esperienza tutt’altro che consigliata, soprattutto se la vacanza dura una settimana o poco più.

Ci sono, però, diversi altri motivi che possono spingere a puntare sul noleggio dell’auto per andare in vacanza:

un ritardo nella consegna dell’auto nuova (eventualità tutt’altro che rara in questo periodo) potrebbe aver scombussolato i piani; in questi casi, è preferibile andare in vacanza affidandosi al noleggio piuttosto che avventurarsi in un lungo viaggio con l’auto vecchia (e magari prossima alla rottamazione)

sono un altro fattore che può spingere a preferire il noleggio (con tutte le coperture assicurative del caso); ipotizziamo di viaggiare verso mete caratterizzate da un clima potenzialmente avverso (grandine, nevicate durante l’inverno etc.); in tutte queste situazioni, la propria vettura, normalmente “al sicuro” lungo i tragitti cittadini potrebbe dover affrontare diverse insidie e il noleggio può essere la scelta giusta per evitare sul nascere qualsiasi tipo di problema senza l’auto è difficile stare; questo vale per molti automobilisti, anche quando si va in vacanza; se non c’è la possibilità di portare la propria auto in vacanza, quindi, meglio scegliere il noleggio, magari ritirando l’auto direttamente sul posto, e vivere la vacanza con il supporto di una vettura sempre pronta all’uso

A prescindere dal motivo alla base della scelta, noleggiare l’auto per andare in vacanza può risultare molto comodo, in tante situazioni e per tanti automobilisti.

Conviene perché è comodo

Puntare sul noleggio auto in vacanza è una scelta comoda e questo rappresenta un plus non da poco per vivere al meglio l’intero viaggio. A prescindere dalla questione dei costi, infatti, con il noleggio è possibile scegliere la vettura da utilizzare durante la vacanza e, quindi, puntare su di un veicolo in grado di soddisfare le proprie esigenze durante i giorni che si trascorreranno fuori.

La propria auto, infatti, potrebbe non essere adatta per la vacanza che si ha in mente e il suo utilizzo potrebbe rappresentare un vero e proprio limite. Grazie al noleggio è possibile scegliere qualsiasi tipo di vettura (più grande, più piccola, con caratteristiche specifiche per la guida off road oppure open air etc.) per massimizzare l’esperienza e la comodità di guida. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare.

Il noleggio auto in vacanza non è solo un sistema utile per avere un mezzo di trasporto personale ma permette di scegliere un veicolo con caratteristiche specifiche al tipo di vacanza, al numero di persone in viaggio e al quantitativo e alle dimensioni dei bagagli da trasportare. Non potendo modificare le caratteristiche della propria auto, è possibile ricorrere al noleggio per sostituirla temporaneamente.

Puoi farti un’idea della tua prossima auto

C’è un aspetto che fin troppo spesso viene trascurato quando si parla dei vantaggi del noleggio auto in vacanza: noleggiare un’auto durante un periodo di vacanza significa mettersi alla guida di un nuovo veicolo per diversi giorni o addirittura per qualche settimana, percorrendo decine o centinaia di chilometri. Di fatto, si tratta di un vero e proprio test drive di lunga durata che permette ad un automobilista di iniziare a familiarizzare con il veicolo, scoprendone pregi e difetti.

Si tratta, quindi, di un sistema ideale per poter valutare le caratteristiche di un’auto e, quindi farsi un’idea sulle sue potenzialità. Il noleggio diventa, quindi, l’occasione utile per testare l’auto che si desidera acquistare (o comunque un modello molto simile) prendendosi tutto il tempo per valutarne le potenzialità. Mettiamo di voler acquistare per la prima volta un SUV: noleggiarne uno in vacanza può essere l’occasione utile per scoprire come cambia l’esperienza di guida con un veicolo rialzato rispetto ad una più comune city car tradizionale.

Viaggiare con maggiore flessibilità

Andare in vacanza con la propria auto è, in molti casi, una scelta comoda ma, in vari contesti, può diventare un problema significativo, arrivando ad essere anche limitante per poter vivere la vacanza nel modo giusto. Gestire le varie tappe del viaggio con l’auto personale richiede sempre grande attenzione e pianificazione, per il parcheggio del veicolo e gli spostamenti, di breve e lunga durata.

Con il noleggio si può eliminare questo problema: si può partire in treno o in aereo fino a raggiungere la prima destinazione e poi proseguire con un’auto a noleggio per recarsi verso altre mete o esplorare i dintorni dell’area in cui si soggiorna. I vantaggi possono essere notevoli. Grazie al noleggio auto in vacanza è possibile viaggiare in modo più flessibile, soprattutto quando il programma prevede più destinazioni e tappe intermedie.

Andare in vacanza con l’auto a noleggio è sempre la scelta giusta?

Noleggiare l’auto per andare in vacanza presenta tanti vantaggi, garantendo maggiore flessibilità durante il viaggio, la possibilità di guidare un’auto con caratteristiche specifiche per soddisfare le proprie esigenze durante la vacanza oltre al “trucco” che consente di trasformare il noleggio in un vero e proprio long test drive per l’auto che si desidera acquistare in futuro. Evidenziati tutti questi vantaggi, è lecito chiedersi se noleggiare l’auto in vacanza presenti anche degli aspetti negativi o meno.

Sulla questione ci sono alcuni punti su cui soffermarsi con attenzione:

noleggiare l’auto per la vacanza, o più in generale per brevi periodi, può creare diverse complicazioni : i contratti di noleggio sono spesso molto vincolanti e includono clausole particolarmente stringenti che possono nascondere costi aggiuntivi o limitazioni all’utilizzo; diventa importante, quindi, analizzare bene le condizioni di noleggio e rivolgersi solo ad agenzie affidabili, magari dando un’occhiata alle recensioni online rilasciate da altri utenti per avere un’idea ben precisa in merito alle politiche della società di noleggio e alla sua trasparenza

Il noleggio dell’auto, quindi, espone ad alcune “insidie” che possono ridurre in modo significativo la convenienza di questa soluzione. Si tratta, però, di casi specifici e di problemi che possono essere risolti o attenuati (soprattutto puntando su di un’attenta pianificazione). Prima di partire per le vacanze, quindi, è opportuno tenere in considerazione l’ipotesi di noleggiare l’auto, valutando costi e vantaggi di questa scelta.