Noleggio Koenigsegg CCXR Trevita: 24.000 dollari al mese

In tutto il mondo sono disponibili solamente due esemplari e oggi, la Koenigsegg CCXR Trevita può essere noleggiata alla modica cifra di 24.000 dollari al mese. Infatti, una delle due auto realizzate si trova ora in vendita – il cui prezzo si aggira intorno ai 4,8 milioni di dollari (pari a circa 4,3 milioni di euro) – nella California meridionale, l’altro esemplare della supercar più rara e veloce mai realizzata, invece è disponibile al noleggio.

La supercar in questione è provvista di un propulsore V8 da 4,8 litri a doppia sovralimentazione con una potenza di 1.004 CV grazie al quale è possibile raggiungere una velocità massima che supera i 410 km/h. Inutile parlare della straordinaria capacità di accelerazione della rarissima Koenigsegg, in grado di passare da 0 a 100 km/n nell’arco di soli 2,9 secondi. L’auto è equipaggiata da un sistema di infotainment molto innovativo, ABS, airbag e una tecnologia che monitora lo stato degli pneumatici.

Dunque, per guidare la straordinaria supercar basta noleggiarla e avere quindi a disposizione una cifra pari a 650.000 dollari, che servono come acconto. Il canone di noleggio ammonta invece a 24.000 dollari mensili per 5 anni. Tuttavia, non è ancora chiaro se, al termine dei 5 anni, la cifra spesa può essere riscattata per permettere al locatario di acquistare la Koenigsegg CCXR Trevita.

Sebbene spendere 1,44 milioni di dollari nell’arco di cinque anni sia molto, è ampiamente inferiore rispetto a quello che si andrebbe a pagare per noleggiare una Bugatti Chiron Sport. Infatti, in quel caso la cifra ammonterebbe a 52.196 dollari al mese per un contratto di 3 anni. Dunque, per noleggiare una delle hypercar francesi si andrebbero a spendere 1.87 milioni di dollari.

Ovviamente c’è da dire che la Chiron Sport è un’auto molto più recente rispetto alla Koenigsegg, ma ciò non significa che la CCXR Trevita non sia ancora una delle auto più straordinarie e veloci al mondo poiché continua ad essere una delle supercar più veloci in assoluto presenti ad oggi sul mercato.