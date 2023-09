Uno dei pensieri che preoccupa i proprietari di veicoli elettrici è l’effetto a lungo termine della ricarica rapida in corrente continua sulla batteria ad alta tensione del veicolo. In altre parole, ci si chiede quanto la batteria si deteriorerà nel tempo se si fa un uso frequente della ricarica rapida.

Uno studio recente condotto da Recurring Auto, che ha analizzato i dati di ricarica provenienti da oltre 12.500 Tesla negli Stati Uniti, ha rivelato che il tasso di degrado dell’autonomia è statisticamente simile tra la ricarica rapida e quella in corrente alternata.

Questa azienda, specializzata in analisi dei veicoli e delle batterie per veicoli elettrici, ha confrontato le auto che si ricaricano rapidamente almeno il 90% delle volte con quelle che utilizzano la ricarica rapida meno del 10% delle volte. I risultati hanno mostrato una differenza minima o addirittura nulla nell’effetto sulla batteria tra queste due modalità di ricarica. I grafici presentati nell’articolo evidenziano la percentuale di autonomia originale visualizzata sui cruscotti delle auto, in questo caso, i modelli Tesla Model 3 e Tesla Model Y, in relazione al numero di giorni. È importante sottolineare che la scelta tra la ricarica veloce o lenta non è l’unico fattore che influisce sulle prestazioni a lungo termine della batteria. Altri elementi, come le temperature estreme e i livelli di carica molto bassi o molto alti, giocano un ruolo significativo nel processo.

Secondo i risultati dello studio di Recurring, i robusti sistemi di gestione termica, tensione e batteria implementati dai produttori di veicoli elettrici sono efficaci nel proteggere le batterie dall’usura causata dalla ricarica rapida frequente, quanto meno sulle Tesla analizzate. Uno scenario che però, come sappiamo, si ripropone anche sugli smartphone come analizzato in questo articolo.

Ricordiamo che per massimizzare la durata della batteria, è fondamentale utilizzare la funzione di precondizionamento, soprattutto in condizioni climatiche estreme, poiché questa pratica porta le celle alla temperatura ideale prima di iniziare la ricarica. Inoltre, è consigliabile evitare di effettuare ricariche rapide quando la batteria è molto scarica o molto carica, poiché la resistenza della batteria è maggiore a questi estremi e questo può mettere a dura prova la batteria in modo eccessivo.