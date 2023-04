Secondo un recente studio di iSeeCars, Tesla è il marchio automobilistico che effettua più richiami; il portale, infatti, afferma che Model 3, Model Y, Model S e Model X si assicurano quattro dei primi cinque posti per i modelli più richiamati. Anche Porsche non è da meno con i suoi quattro modelli, ma Lexus, Mercedes-Benz e Toyota sono invece i meno presenti.

iSeeCars ha consultato l’elenco dei richiami registrati dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), dal 2014 al 2023, con l’obiettivo di scoprire quale fosse l’auto con il maggior e minor numero di richiami. I dati hanno permesso anche di fare una previsione sulla campagna di richiami da qui ai prossimi 30 anni, elaborando i dati raccolti e calcolando in base alla media complessiva.

È interessante notare che lo studio ha anche rivelato che le auto con il minor numero di richiami hanno “1 o meno richiami previsti” nell’arco di 30 anni. Per i modelli più richiamati, invece, si prevede una cadenza anche di 10 volte superiore.

iSeeCars osserva mediamente un’auto viene richiamata quattro volte durante la sua durata prevista di 30 anni. Tuttavia, un’auto come la Tesla Model Y dovrebbe accumulare 62 richiami. Un numero sicuramente elevato, ma è bene ricordare che Tesla come Porsche hanno la facoltà, grazie all’ambiente estremamente tecnologico, di risolvere problematiche anche da remoto con aggiornamenti over-to-air. Mentre per NHTSA non è importante la modalità di richiamo, se fisica o virtuale, per il consumatore potrebbe invece giocare un ruolo chiave visto la possibilità, elevata, di risparmiare tempo e fastidiosi viaggi anche dall’altra parte della città. L’arrivo di una lettera di richiamo è una cattiva notizia? Non sempre e non necessariamente sta ad indicare una cattiva qualità costruttiva: le parti in gioco sono numerose e crediamo che sia un bene se il marchio, anche nelle fasi post-vendita, curi attentamente la qualità con costanti verifiche e richiami.

Di seguito vi lasciamo la classifica, parte di essa, elaborata da iSeeCars; per maggiori informazioni potete trovare tutto nella fonte in alto a destra.