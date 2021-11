Northvolt produce la prima batteria al litio completamente riciclata

L’azienda svedese Northvolt è riuscita a produrre la sua prima batteria agli ioni di litio utilizzando metalli interamente riciclati da vecchie batterie; si tratta del primo risultato concreto ottenuto dal programma di riciclo della compagnia, chiamato Revolt.

L’intero processo di riciclo dei materiali e di produzione è avvenuto presso il polo produttivo di Northvolt sito a Västerås, in Svezia.

“Siamo riusciti a dimostrare che esiste un metodo sostenibile ed ecologicamente valido per produrre batterie, un metodo alternativo a quello convenzionale che prevede di estrarre continuamente nuovi materiali per la produzione. Il processo che abbiamo utilizzato può recuperare fino al 95% dei metalli presenti in una batteria, a un livello di purezza pari a quello di un materiale nuovo appena estratto. Ora non ci resta che rendere questo processo più efficiente per gestire i grandi volumi di batterie che necessiteranno di essere riciclate in futuro.”, ha detto Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer di Northvolt e capo del progetto Revolt.

Il processo di riciclo messo a punto da Northvolt prevede di recuperare il nichel, il cobalto e il manganese presente nelle batterie tramite un trattamento idrometallurgico a bassa energia, utilizzando una soluzione acquosa che isola i metalli e li separa dalle impurità.

Dopo aver messo a punto il sistema di riciclo, ora Northvolt dovrà lavorare su come modificarne la portata, così da poter garantire una buona quantità di batterie riciclate: l’obiettivo della compagnia è quello di essere pronta a produrre batterie con il 50% di metalli riciclati entro il 2030.

Northvolt si occuperà di costruire un nuovo impianto di riciclo adiacente a quello già in uso, che permetterà di riciclare 125,000 tonnellate di batterie all’anno; oltre ai metalli, Northvolt si occuperà di riciclare anche gli altri materiali più comuni nelle batterie per auto elettriche, come il rame, l’alluminio e la plastica, o direttamente in loco o tramite collaborazioni esterne.