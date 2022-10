Negli ultimi anni i paesi nordici, in particolare la Norvegia, hanno visto una forte crescita del mercato delle auto elettriche o elettrificate, come le plug-in hybrid, grazie a un sostanziale intervento statale che ha permesso l’acquisto di queste auto a prezzi particolarmente vantaggiosi – al contempo investendo in un’infrastruttura di ricarica che le rendesse funzionali a tutti. Nel mese di settembre 2022 però questo trend si è decisamente arrestato, facendo registrare dati di vendita preoccupanti.

Rispetto al mese di settembre 2021 le auto immatricolate sono state il 19% in meno: si parla di 14.646 auto nel mese, per un totale di 102.761 auto nell’anno in corso – un dato che è pari al 20.3% in meno rispetto al 2021.

Le plug-in hybrid sono le auto che più di tutte stanno soffrendo questo momento negativo: per quanto riguarda le PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) il calo registrato è del -33% rispetto all’anno precedente, con la quota di mercato che è scesa all’11.4%, ma anche le BEV (Battery Electric Vehicles) registrano un netto calo (18%).

Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid

I motivi di questa inversione di tendenza sono principalmente due: da una parte c’è il problema della produzione di nuove auto, costantemente rallentata da problemi nell’approvvigionamento dei materiali necessari, e dall’altra c’è la sensibile riduzione degli incentivi statali operati dallo stato norvegese, che negli ultimi anni invece aveva supportato in modo molto forte l’acquisto di auto elettriche, un po’ come avviene in Italia con gli incentivi statali appena approvati.

Tornando alla Norvegia, le previsioni parlano di circa 90.000 auto plug-in hybrid vendute entro fine anno, contro le 151.917 vendute lo scorso anno, mentre il dato sulle elettriche pure dovrebbe restare in linea con il 2021.

I modelli più richiesti in Norvegia sono ovviamente la Tesla Model Y, la cui produzione della nuova generazione è ormai partita a pieno ritmo sia a Shanghai sia a Berlino, seguita dalla Volkswagen ID.4 che però segue a diverse centinaia di esemplari di distanza (3063 contro 919) – al terzo posto siede Skoda Enyaq iV, con 636 esemplari.