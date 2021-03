NTRX, un prototipo elettrico per fare enduro in silenzio

La diffusione della mobilità elettrica sta avendo un discreto impatto anche nel mondo delle moto da enduro, specialmente in Europa: se siete avvezzi al fuoristrada su due ruote, conoscerete sicuramente quanto sia difficile praticare questa attività senza incorrere in problemi con forze dell’ordine e abitanti locali. Per mitigare questa situazione difficoltosa, negli ultimi anni sono nate diverse aziende che si stanno specializzando nella realizzazione di moto da enduro con alimentazione elettrica, così da ridurre al minimo l’inquinamento acustico e ambientale quando si va per boschi. Di recente, la startup tedesca ENVECOTRICITY ha svelato un prototipo chiamato NTRX, che a giudicare dalle foto diffuse in rete sembra avere tutte le carte in regola per essere una moto molto divertente da usare in fuoristrada. La NTRX è dotata di un motore elettrico raffreddato a liquido in grado di erogare 35 kW, pari a circa 48 cavalli di potenza: una potenza di questo tipo, se applicata a un mezzo che in ordine di marcia pesa appena 105 kg, promette davvero spettacolo.

Per mettere le cose in una prospettiva più chiara, questo prototipo da off-road ha un rapporto peso/potenza che si avvicina a 0.5 cv per chilogrammo, numeri che solitamente si incontrano su moto stradali da almeno 600cc di cilindrata: niente male per una moto da enduro.

Il tutto è alimentato, per il momento, da una batteria da 5.6 kWh, ma secondo quanto riportato da David, la mente che ha dato vita a questo prototipo, il telaio è in grado di ospitare una batteria un po’ più grossa, da 7 kWh.

A completare il pacchetto, c’è persino la possibilità di scegliere tra due modalità di guida, così da non mettere in difficoltà i rider meno esperti: Power Mode e Comfort Mode sono le due possibilità previste, con la seconda che ovviamente addolcisce l’erogazione per rendere la guida meno aggressiva. Per assicurare anche qualche chilometro in più di autonomia, l’NTRX è dotato di un freno elettromagnetico al posteriore che permette di rigenerare energia nelle fasi di frenata.