Nuova Audi A3: diamogli una prima occhiata

L’Audi A3 è pronta a scendere in campo con la sua quinta generazione: nonostante la mancanza di annuncio ufficiale, iniziano a circolare delle foto (ancora con wrap per camuffarla). Andiamo a vedere quindi cosa possiamo capire da ciò che per adesso circola in rete.

Esteticamente la nuova Audi A3 sembra più marcata rispetto alla precedente, conferendole un aspetto più aggressivo ma senza variare le dimensioni standard di molto. Frontalmente si possono notare dei fari che si estendono verso il basso e una mascherina ben più larga della precedente, mentre posteriormente i fari si assottigliano e puntano verso la zona centrale.

Dai quattro tubi di scappamento che vediamo dietro, il modello provato pensiamo sia la nuova S3, variante sportiva della A3 (a conferma di ciò, la versione testata è palesemente una hatchback). Probabilmente le altre versioni in vendita saranno una Sedan (la più venduta in America) e una Sportback.

Internamente invece troviamo una plancia nuova e moderna, con una interfaccia touchscreen diversa dalla precedente: è molto probabile che anche la nuova A3 avrà il sistema touch visto già nella A6, A7 e A8. Per le motorizzazioni scendiamo nell’ignoto, ma la logica impone la possibilità di un quattro cilindri turbo, di una variante ibrida e, possibilmente, anche di una versione totalmente elettrica.