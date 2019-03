Nuova Fiat 500: costerà 30.000€ e sarà solo elettrica

Al Salone di Ginevra 2020, arriverà ad accompagnare la Fiat Centoventi la nuova Fiat 500, totalmente elettrica.

Al Salone di Ginevra 2020, circa tra un anno, arriverà ad accompagnare la Fiat Centoventi la nuova Fiat 500, auto che varcherà definitivamente le soglie dell’elettrico, abbandonando gli altri motori. Il prezzo sarà intorno ai 30.000€, e andrà ad essere un’auto più tecnologica, lussuosa e divertente della Centoventi (che costerà metà prezzo).

Olivier François a JournalAuto.com ha detto che questa nuova Fiat 500 sarà solo a batteria e rinuncerà al diesel e alla benzina, diventando una Tesla Urbana. Per i vecchi fan della combustione questo però non vuol dire che non potranno più avere una 500: la versione uscita nel 2007 verrà prodotta come mild hybrid (insieme al resto della gamma Fiat).

Questo passaggio netto all’elettrico proviene da un piano industriale firmato da Marchionne quest’estate che punta a spostare tutto il gruppo FCA verso i motori elettrici. In questo modo la Fiat 500 si avvicina alle già annunciate Smart fortwo e forfour, anch’esse solo elettriche a partire dall’anno prossimo, e alle future Porsche Macan, che nel 2021 diventeranno esclusivamente a motorizzazione elettrica.

2017 Fiat 500e

La nuova Fiat 500 elettrica uscirà da una versione chiamata Fiat 500 Giardiniera, e insieme saranno il punto di svolta per l’azienda, portando queste auto a montare delle batterie Samsung e a diventare l’incipit di un’industria fatta principalmente di auto ecosostenibili.