Nuova Golf R, le prime foto senza camuffamento

Mancano ancora alcune settimane al reveal dedicato alla Volkswagen Golf R, versione sportiva dell’amata auto del brand tedesco, ma alcuni fotografi hanno scattato delle foto alla vettura senza camuffamento, immortalandola in tutti i suoi dettagli. La prova, che potete vedere avvenire sulla neve, mostra tutti i dettagli necessari per capire quanto è cambiata – e cosa invece è rimasto invariato – sull’iconica auto.

Partendo dalle basi, le marmitte che compaiono posteriormente sono 4, due a sinistra e due a destra, mentre dei cerchi molto classici (nonostante siano dedicati alla versione R) celano poco delle pinze dei freni di colore blu. Per il resto sembra molto simile alla versione classica, se non fosse per dettagli che la rendono decisamente più aggressiva (e che potete vedere qui sotto).

Per i dettagli tecnici, secondo alcune slide comparse su internet sembra che l’auto avrà una potenza di 333 cavalli, circa 33 in più della precedente versione, con un motore EA888 turbo da 2 litri a benzina. Di conseguenza, il cambio previsto sembra essere un automatico a 7 rapporti con doppia frizione e un sistema di guida a quattro ruote motrici con differenziale. Questo sistema, chiamato Haldex, permette il controllo dinamico e alternato della trazione, e grazie al blocco differenziale elettronico XDS+ di Volkswagen e al sistema di controllo della stabilità, l’auto dovrebbe avere una modalità drift simile a quella della Mercedes AMG A45. Probabilmente potremo vedere la Golf R al prossimo Goodwood Festival of Speed di luglio nel Regno Unito, mentre le speranze di vedere la Golf R Plus, la versione da 405 CV, entro quest’anno si affievoliscono.