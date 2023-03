Nelle scorse ore, Hyundai ha presentato in anteprima la nuova Kona 2023 che arriverà sul mercato nell’arco dei prossimi mesi con motorizzazioni ibride ed elettriche. Si tratta di una vettura completamente rivista che era stata anticipata già lo scorso dicembre, in occasione di qualche piccola anticipazione. La società ha ora rilasciato le prime specifiche del gruppo propulsore e i dettagli dell’equipaggiamento della variante Electric che arriverà solo l’anno prossimo.

La seconda generazione di Hyundai Kona Electric offre la scelta di due pacchi batteria, Standard e Long Range. Il modello Standard è dotato di un pacco da 48,4 kWh che consente un’autonomia stimata WLTP di 342 chilometri, mentre la Long Range è dotata di una batteria da 65,4 kWh che offre un’autonomia stimata WLTP di poco meno di 500 km. Entrambe le varianti sono dotate di un motore elettrico montato anteriormente, con una potenza di 114,6 kW (154 CV) sul modello Standard e 160 kW (214 CV) sul Long Range. In entrambi i casi, la coppia massima è di 255 Nm.

Secondo Hyundai, a batteria più grande è in grado di caricarsi dal 10 all’80 percento in circa 41 minuti con il caricabatterie rapido, ma non fornisce la massima velocità di ricarica che la Kona Electric del 2023 può sopportare. Tra le novità di bordo, la presenza di un sistema di pre-condizionamento della batteria per garantire una ricarica sicura e prestazioni costanti anche con i climi più rigidi. Inoltre, anche lo sportello stesso è riscaldato offrendo una carica anche a -30 gradi centigradi.

Le modalità di guida ora prevedono “i-Pedal”, che consente la guida con un solo pedale, e lo Smart Regenerative System, che regola automaticamente la quantità di frenata rigenerativa in base alle informazioni provenienti dal flusso del traffico in avanti.

La nuova Kona cresce leggermente di dimensioni diventando, secondo il costruttore, uno dei crossover più grandi del segmento; le differenze maggiori con il precedente modello le si hanno in lunghezza, dal momento che Kona 2023 cresce di ben 15 centimetri.

Le dimensioni maggiori si traducono in una più confortevole vita a bordo, con maggiore spazio per i bagagli (fino a 466 litri) e naturalmente per i passeggeri. Rinnovato quindi anche l’abitacolo, con un raffinato display da 12,3 pollici, head-up display di nuova concezione e una plancia più vicina a quella di Ioniq 5.

In aggiunta alle due varianti elettriche, Hyundai commercializzerà tre soluzioni a benzina:

1.0 benzina, 3 cilindri, 120 cavalli, 172 Nm;

1.0 benzina 48V, 3 cilindri, 120 cavalli, 172 Nm;

1.6 benzina HEV, 4 cilindri, 141 cavalli, 147 Nm.

Nessuna informazione per la declinazione N, la più prestazionale, che potrebbe giungere nuovamente sul mercato magari abbinata ad una qualche forma di ibridazione. I prezzi rimangono sconosciuti anche se, da precedenti indiscrezioni, sappiamo che la nuova Kona potrebbe posizionarsi in un segmento leggermente superiore rispetto all’attuale.