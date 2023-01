Hyundai ha diffuso nelle scorse ore tanti nuovi dettagli relativi alla nuova generazione del SUV compatto Hyundai Kona, per il momento riferendosi alla versione prevista per il mercato coreano: dovremo aspettare il mese di marzo per saperne di più sulla versione italiana, ma intanto possiamo farci un’idea generale.

La nuova Hyudai Kona, come anticipato nel titolo, sarà proposta in 3 varianti di motorizzazione: si parte con una versione classica a motore endotermico, a scelta tra il 1.6L T-GDi e il 2.0L Atkinson, rispettivamente da 198 cv e 149 cavalli, con il secondo abbinato a un cambio di tipo IVT – Intelligent Variable Transmission. Si passa poi alla Kona in versione ibrida, sulla quale è installato il 1.6 GDi e un motore elettrico che fornisce accelerazioni molto rapide ed alta efficienza energetica, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 265 Nm di coppia. Resta ancora un segreto invece la configurazione della versione 100% elettrica di Hyundai Kona, per quella dovremo aspettare il mese di marzo.

Tra le novità a livello di design esterno troviamo senza dubbio i nuovi deflettori attivi (Active Air Flap – AAF) pensati per ridurre la resistenza aerodinamica e per far assomigliare i due modelli a benzina al modello elettrico; inoltre è prevista una versione N Line che sottolinea il carattere sportivo di Kona andando a ridisegnare i paraurti, lo scarico e le minigonne laterali. Inoltre Hyundai prevede di offrire il tetto nero a contrasto e dei cerchi in lega da 19 pollici specifici per questo allestimento.

Anche all’interno non mancano le novità, grazie a un abitacolo più ampio, versatile e confortevole: 77mm di spazio in più per le gambe dei passeggeri, 11mm di spazio in più in altezza per la testa dei passeggeri, il tutto ottenuto anche grazie ai nuovi sedili adottati da Kona, particolarmente sottili con solo 85mm di spessore, che hanno permesso di lavorare all’abitacolo in modo intelligente e meno convenzionale.

Infine non mancherà la tecnologia, con nuova Kona che sarà compatibile con gli aggiornamenti software OTA (over-the-air) così da poter sempre essere migliorata da remoto; sistema di memoria per i sedili, caricatore wireless, sistema Digital Key 2 Touch e un completissimo pacchetto di ADAS rendono la Kona un’auto particolarmente completa e interessante, ora non resta che attenderla per provarla nelle sue 3 versioni.