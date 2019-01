Nuova Lamborghini Huracán Evo: rivelato il restyling 2019

Lamborghini ha svelato la nuova Huracán con la nomenclatura Evo, che riflette i suoi cambiamenti. Le immagini rivelano una serie di modifiche stilistiche progettate per offrire una “aerodinamica superiore“, con un nuovo paraurti anteriore, prese d’aria più grandi e uno splitter integrato.

I cambiamenti più importanti riguardano la parte posteriore, con un nuovo sfogo d’aria a tutta larghezza; I terminali di scarico gemellati sono posizionati più in alto sulla fascia posteriore, in stile performante, mentre un nuovo spoiler integrato bilancia meglio carico aerodinamico e resistenza. In seguito al record ottenuto sul tracciato del Nurburgring lo scorso anno con Huracán Performante, la Evo beneficia ora dell’incremento della potenza del V10 aspirato da 5,2 litri, 30cv in più, raggiungendo quota 640 cavalli, generati da 600 Nm di coppia per un tempo nello 0-100 km/h di appena 2,9 secondi (0,3 secondi in meno rispetto alla Huracan “normale”) e nello 0-200 di 9 secondi.

Lamborghini ha anche messo mano sul telaio della Huracan, che vanta ora un nuovo sistema di controllo dello chassis, chiamato Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI). Il sistema è impostato per controllare ogni aspetto della dinamica della vettura, con sensori che monitorano costantemente l’accelerazione, il rollio, il beccheggio e l’imbardata del veicolo e possono prevedere attivamente il comportamento del guidatore. È stata introdotta anche una nuova generazione di ammortizzatori magnetoreologici adattativi.

La trazione è stata ottimizzata grazie ad un nuovo sistema di trazione integrale che consente di indirizzare la potenza verso una qualsiasi delle quattro ruote. Lamborghini inoltre ha lavorato sul sistema di guida dinamico per “fornire una maggiore reattività nei casi in cui servano angoli di sterzata più bassi”.

Lamborghini inizierà le consegne della nuova Huracán in primavera. Ancora nessuna notizia sulla Spyder, anche se lo modifiche saranno le stesse.