Da quasi 20 anni il nome Toyota Prius è sinonimo di auto ecologica e di motore ibrido e il nuovo, tanto chiacchierato modello della casa giapponese continuerà su questa strada; tra le varie novità che troviamo sul modello 2023 della Toyota Prius c’è una piastra di alluminio dedicata a proteggere il catalizzatore dai malintenzionati – in anni recenti infatti, specialmente negli Stati Uniti ma anche l’Italia non è da meno, il furto del catalizzatore è diventato un problema diffuso.

Da diversi anni Toyota è al corrente di questa problematica e per difendere al meglio il suo catalizzatore ha deciso di offrire come optional una piastra di alluminio chiamata ‘Cat Shield‘, prodotta da MillerCAT: la piastra è realizzata in alluminio di alta qualità, è molto resistente sia agli urti sia alla corrosione.

Il furto dei catalizzatori è molto diffuso poiché all’interno di questi elementi si trovano metalli preziosi che possono essere rivenduti a cifre considerevoli: questi metalli svolgono un’importante azione di filtraggio delle micro particelle inquinanti prodotte dalla combustione del motore e sono quindi fondamentali per far sì che l’auto possa rispettare le normative anti-inquinamento, diventate sempre più stringenti negli ultimi anni.

Sul mercato nero, un catalizzatore di una Toyota Prius si può rivendere a cifre che sfiorano i 1000 $, mentre catalizzatori della concorrenza valgono meno poiché contengono una minor quantità di metalli preziosi – come il platino, il rodio e il palladio.

Grazie all’installazione del Cat Shield, un optional che Toyota offrirà alla cifra di 140 $, accedere al catalizzatore diventerà molto più difficile, mentre ad oggi la rimozione di un catalizzatore può essere eseguita in pochi secondi, basta sdraiarsi sotto un’auto ed essere dotati di un flessibile per tagliare il tubo di scarico. Considerato che il costo di un catalizzatore nuovo può superare abbondantemente i 1000 $, acquistare il Cat Shield offerto da Toyota potrebbe essere un ottimo investimento, specialmente per chi vive in zone dove questo tipo di furti è particolarmente frequente.