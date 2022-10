Durante l’ultimo consiglio di ministri, Daniele Franco, ministro dell’Economia, ha firmato il decreto legge, approvato dal consiglio, che ha decretato una ulteriore proroga al taglio delle accise sui carburanti. Prima di passare le redini al nuovo esecutivo, l’attuale governo ha quindi fatto slittare al 18 novembre (prima la scadenza era il 31 ottobre) la scadenza delle provvedimento.

Il Governo italiano non è l’unico che ha deciso di intervenire direttamente in modo concreto per contenere i prezzi di benzina e diesel. Ma con l’imminente cambio di esecutivo, le prossime eventuali decisioni in merito, spetteranno al nuovo Governo. Ad oggi il taglio delle accise è di 25 centesimi al litro più IVA, sia per la benzina che per il diesel. Per quanto riguarda il GPL lo sconto ammonta a 8,5 centesimi al litro più VIA, mentre al metano viene applicata l’IVA ridotta al 5%, come nei mesi scorsi.

Il taglio delle tasse era già in vigore dal marzo scorso, quindi non ci saranno ulteriori abbassamenti dei prezzi, ma resteranno più o meno costanti ai valori degli ultimi mesi. Se invece non fosse stata decretata la proroga, avremmo avuto un notevole rincaro.

Vediamo quindi ad oggi i prezzi medi nazionali. Per quanto riguarda la benzina in modalità self, il prezzo ammonta a 1,704 euro al litro, con prezzi che oscillano tra le diverse compagnia, tra 1,691 e 1,714 euro al litro. Il prezzo medio del diesel self, rimane sui 1,892 euro al litro, con oscillazioni di prezzo che vanno da 1,875 e 1,900 euro al litro. Passando alla modalità servito, vediamo che per quanto riguarda la benzina è di 1,852 euro al litro, con variazioni tra 1,779 e 1,919 euro al litro Il diesel al servito è pari a 2,035 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che hanno prezzi medi compresi tra 1,977 e 2,081 euro al litro Il GPL è a quota 0,785 a 0,806 euro al litro; mentre il metano auto si attesta tra 2,651 e 3,258 euro.