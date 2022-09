Buone notizie per gli automobilisti e gli autotrasportatori italiani: attraverso un decreto interministeriale, è stata ulteriormente prorogata la data per la scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Il Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco ed il Ministro per la transazione ecologica Roberto Cingolani hanno prorogato fino al 17 ottobre (di fatto per la terza volta dall’inizio dell’anno) il taglio di 30 centesimi sul costo di benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. In precedenza la scadenza era prevista per il 5 ottobre.

Il Governo dimissionario pare altresì intenzionato ad estendere ulteriormente l’iniziativa, introdotta per la prima volta ad aprile, con lo scopo di contenere il più possibile il costo dei carburanti, alla luce dell’attuale caro-energia che interessa tutti i consumatori. Nel decreto Aiuti Ter che contiene le misure di sostegno a famiglie e imprese, è previsto infatti l’ulteriore estensione del taglio, presumibilmente fino a tutto il mese di novembre. Gli automobilisti che oggi si recano ai distributori di benzina, pagheranno la verde a poco meno di 1,7 € al litro, sempre che siano disposti ad effettuare da soli il rifornimento. Per l’esattezza la benzina verde in modalità self-service oggi costa 1,696 euro al litro.

Si tratta di prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli a cui eravamo abituati nella scorsa primavera e anche nei mesi estivi. Bisogna tornare indietro di un anno, ad ottobre 2021 per trovare prezzi simili ai distributori. Ricordiamo che i ribassi riguardano anche il diesel, il cui prezzo, sempre in modalità self-service, si attesta tra 1,814 e 1,846 euro al litro. Secondo i dati elaborati da Quotidiano energia, risultano un po’ più cari i prezzi in modalità servito. Il prezzo della benzina verde è infatti compreso tra 1,801 e 1,926 euro al litro, invece quello del diesel tra 1,904 e 2,051 euro al litro. Se invece guardiamo al Gpl, troviamo dei prezzi che si attestano tra 0,794 a 0,819 euro al litro. Infine il prezzo del metano per autotrazione si colloca tra 2,929 e 3,312 euro euro/kg.