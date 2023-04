Elon Musk non si ferma un secondo e, tra TruthGPT e Twitter, è in arrivo anche una nuova Tesla che apparterrà alla serie Model 3. Attualmente, la linea dispone di tre diversi veicoli: Standard Range RWD, Long Range AWD e Perfomance AWD.

Il nuovo modello sarà dotato di un unico motore RWD (trazione posteriore) e avrà dalla sua le batterie Long Range. Ritornando alla lista mostrata in apertura di articolo, la nuova Tesla sarà una Long Range RWD.

Tuttavia, non sarà possibile acquistarla a meno che non lo si faccia per conto di un’azienda con sede nel Regno Unito. Questo perché la legislazione impone una tassazione sulle auto aziendali dal solo 2%, inoltre le compagnie possono chiedere una detrazione del 100% sul primo anno e numerosi altri incentivi. Il Regno Unito si configura come un ottimo terreno per il lancio di un prodotto simile, il cui costo base è di 46.990 sterline (poco più di 53 mila euro) e dunque un investimento che non può che trarre beneficio dagli incentivi.

Inoltre, l’Unione Europea sta mettendo in campo misure volte ad incentivare la mobilità elettrica, come spiega a manager di Tesla, Karen Bowen: “Per accelerare il passaggio alla mobilità elettrica delle aziende europee, stiamo introducendo una nuova variante della Model 3 che risponde alle esigenze dei nostri clienti commerciali. La Model 3 Long Range a trazione posteriore combina un’autonomia leader del segmento di 394 miglia (WLTP) con la massima comodità di ricarica”.

Esattamente, perché questa sarà la Model 3 di Tesla con la maggiore autonomia: 634 km, 32 km in più dell’attuale Long Range AWD.