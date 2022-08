Ve ne parliamo da mesi, della nuova Tesla Model Y che la compagnia americana ha cominciato a produrre ormai dall’inizio dell’estate nelle nuove Gigafactory sia in Europa, sia negli Stati Uniti; finalmente i ritmi di produzione di Tesla sono tornati su alti livelli e la nuova Model Y con batteria strutturale è pronta ad arrivare entro pochi mesi anche in Italia. Si tratta di una notizia interessante non solo perché il modello è stato fortemente rivisto rispetto alla precedente Model Y, ma anche perché si tratta della Tesla più economica che si può acquistare ad oggi in Italia, per la somma di 49.990 € nella sua versione base con trazione posteriore.

Rispetto alla Tesla Model Y Long Range (modello d’ingresso per la Model Y, prima di questa versione) ci sono ben 15.000 euro di differenza, perché in questo caso abbiamo un solo motore elettrico posizionato sull’asse posteriore. L’assenza del motore davanti rende l’auto una trazione posteriore pura e riduce leggermente le prestazioni: siamo a 6.9 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h, mentre l’autonomia cala da 533 a 455 km sul ciclo WLTP.

Come anticipato, si tratta della Tesla più economica disponibile ad oggi in Italia poichè negli ultimi mesi la Tesla Model 3 è salita in modo vertiginoso fino a toccare quota 57.490 euro per il modello Standard Range.

Un prezzo così aggressivo per Tesla Model Y non farà altro che far schizzare in cielo le richieste, poiché già negli ultimi mesi la Model Y era diventata l’elettrica più venduta in Europa. Se poi ci si aggiunge il fatto che la dotazione di partenza è già molto ricca, l’auto diventa davvero molto interessante: nei 49.990 euro richiesti all’acquisto è compreso il sistema Autopilot, i sedili riscaldati sia davanti sia dietro, e un bell’impianto audio dotato di 13 altoparlanti.

Le prime consegne di questi esemplari di Tesla Model Y sono attese tra il mese di dicembre 2022 e quello di febbraio 2023; considerate le lunghissime liste di attesa a cui ci eravamo abituati negli ultimi mesi, queste tempistiche sembrano un po’ più ragionevoli – speriamo che vengano anche rispettate.