Nuova Toyota Aygo X, al via le prenotazioni online

Svelata lo scorso 5 novembre in anteprima mondiale, la Nuova Aygo X di Casa Toyota può ora essere prenotata anche tramite sito web. Con pochi semplici passi l’utente potrà dunque selezionare la versione e la colorazione che preferisce, e con un anticipo di 100€ ottenere anche i vantaggi esclusivi che la casa automobilistica ha pensato di riservare ai suoi clienti. Ricordiamo che gli allestimenti disponibili sono Trend, Lounge e Limited, in entrambe le versioni berlina e “Air” con tetto in tela apribile elettricamente.

Per quanto riguarda l’allestimento Trend, questo offre di serie cerchi in lega da 17”, Toyota Safety Sense di ultima generazione, climatizzatore automatico, sistema multimediale con schermo da 8″, connettività Apple Carplay e Android Auto e vetri posteriori oscurati. La versione Lounge aggiunge, inoltre, i cerchi in lega da 18”, i fari Full-LED e l’innovativo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9”, navigazione cloud-based e integrazione smartphone wireless. La versione Limited si caratterizza invece per la combinazione della vernice Cardamom Green e dettagli interni ed esterni Mandarina Orange. Non mancano cerchi in lega da 18” nero opaco. Per quanto riguarda gli interni, Toyota ha deciso di includere sedili riscaldabili in pelle e tessuto con design esclusivo.

Ribadiamo tuttavia che la versione Limited è disponibile solamente per i primi mesi di vendita ed in numero limitato.

Tutti coloro che vogliono acquistare la nuova Toyota Aygo X potranno dunque farlo semplicemente recandosi sul sito web dedicato. I clienti che effettueranno la prenotazione avranno un pacchetto manutenzione valido per 4 anni o, in alternativa, 60.000 chilometri inclusi nel prezzo.