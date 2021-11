Nuovi freni da 20.000 $ per la Tesla Model S Plaid

Tesla riesce sempre a trovare un nuovo per far parlare di sé, e stavolta lo fa grazie a un nuovo optional apparso sul sito ufficiale della compagnia: si tratta di un impianto frenante speciale per chi ricerca le massime prestazioni della nuova Tesla Model S Plaid, venduto alla cifra di 20.000 $.

Solitamente quando si parla di auto elettriche non ci si sofferma più di tanto sull’impianto frenante, che è sempre supportato dai dispositivi di rigenerazione dell’energia che si attivano automaticamente al rilascio dell’acceleratore e fa sì che i freni vengano sollecitati molto raramente. Tesla la pensa diversamente però, e ha deciso di proporre un nuovo kit frenante con dischi carboceramici dedicati appositamente a chi volesse spingere al massimo la propria Model S Plaid; dopotutto si tratta di una delle auto elettriche più veloci al mondo, con una velocità massima di 322 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h compiuto in meno di 2 secondi, ma per fermare un’auto così veloce che pesa più di 2 tonnellate ci vogliono dei freni molto prestanti, specialmente se si vuole registrare il tempo sul giro e quindi non si utilizza la frenata rigenerativa.

Parlando di questo nuovo kit, Tesla si è espressa così:

“Il kit di freni carboceramici per la nuova Tesla Model S Plaid è stato progettato per migliorare l’esperienza in pista, ed è in grado di offrire la massima potenza d’arresto anche nella guida prolungata ad alte prestazioni.”

Il nuovo impianto frenante è composto da 4 dischi carboceramici, 4 pinze forgiate per da abbinare ai relativi dischi dei freni, 2 pinze aggiuntive per il freno di stazionamento, tutti i set di pastiglie ad alte prestazioni necessari e un liquido per i freni adatto alle alte temperature tipiche di quando si gira in circuito.

Per il momento il kit è disponibile solo sul sito americano, ed è compatibile solo con le Tesla Model S Plaid dotate di cerchi Arachnid da 21.