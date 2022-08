Tesla Model S è in produzione da ormai 10 anni ma nonostante questo aspetto rappresenta, ad oggi, ancora una berlina di alta gamma leader nel segmento. La serie Model S si declina su più modelli e da qualche periodo è disponibile la variante Plad che rappresenta uno dei veicoli più scattanti sul pianeta, con un’accelerazione bruciante e quasi impareggiabile.

Ma, nonostante il prezzo premium, Tesla è stata spesso criticata per le sue finiture interne non premium e per la qualità costruttiva. A comprovare queste forti accuse ora son apparse in rete alcune immagini del nuovo, e tanto criticato, volante Yoke che sembra usurarsi prima del previsto a causa dei materiali di scarsa qualità utilizzati da Tesla. Un proprietario ha pubblicato su Twitter una foto del suo volante sbucciato dopo appena 20mila chilometri, mentre altri segnalano problemi del tutto simili a circa 10mila km. Un aspetto non del tutto facile da digerire considerato che si tratta di auto da oltre 130mila dollari, non proprio economiche.

...ed ecco la versione moderna firmata Tesla

Fortunatamente sembra che Tesla sia al corrente del problema e pare che il costruttore sostituirà in garanzia tutti i volanti difettosi senza porsi troppe domande. Come da tradizione del marchio, sarà il costruttore stesso, tramite un impiegato specializzato, a recarsi al domicilio dell’acquirente scontento per sostituire il componente. Nel tentativo di diventare più rispettosa dell’ambiente, Tesla ha smesso di usare la vera pelle e ha iniziato a utilizzare una pelle sintetica nota come pelle vegana. Il principale vantaggio della pelle sintetica (nella maggior parte dei casi, vinile) è che dovrebbe essere più resistente, oltre che green, ma sembra che Tesla a differenza di altri costruttori si sia rivolta a fornitori non così affidabili in termini di qualità.

Si spera che Tesla possa ottenere il controllo sui suoi problemi di qualità. Altrimenti, è solo questione di tempo prima che le persone abbandonino la nave per altri rivali. Anche se non è difficile riconoscere che Lucid, il diretto rivale di Tesla, abbia prezzi superiori, al momento non si registrano problematiche relative alla qualità costruttiva. Nelle nostre prove non abbiamo rilevato problemi degni di nota a bordo di Model Y, Model 3 LR e Model 3 Performance; l’idea che ci siam fatti è che dipenda molto dalla fabbrica di origine e quasi dalla “fortuna” del momento.