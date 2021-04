Nuovo brevetto Honda: in arrivo una Grom elettrica?

Honda ha da poco registrato un brevetto per quella che sembra essere una piccola Grom in versione elettrica; per chi non lo sapesse, la Grom – che in Italia è commercializzata con il nome MSX125 – è una piccola moto con motore da 125cc, che negli anni ha creato intorno a sé una nutrita cerchia di appassionati, pur essendo una moto che non va ne particolarmente veloce, ne particolarmente lontano, aspetti che le hanno permesso di diventare una delle moto preferite del motociclista urbano, in particolar modo negli Stati Uniti.

Oggi, il colosso giapponese delle motociclette, ha registrato un brevetto che ci mostra il progetto per una nuova versione della Grom, sviluppata però con una propulsione elettrica: non si tratta solo di un adattamento di powertrain, questa nuova Grom è stata rivista a livello tecnico per ospitare al meglio motore e batteria, pur mantenendo le geometrie tipiche, basate su ruote piccole e impostazione da moto sportiva.

Tra le novità più importanti c’è sicuramente quella relativa alla sospensione anteriore: anziché una classica forcella, sul progetto presentato da Honda vediamo una sospensione di tipo Hossack, con un solo ammortizzatore centrale ad assorbire le asperità del terreno. La ruota posteriore invece è montata su un forcellone monobraccio.

Sfortunatamente i documenti presentati da Honda non contengono informazioni sulle prestazioni, ma considerando che l’attuale Grom ha una velocità massima di 88 km/h, ci aspettiamo di vedere dati simili anche su questo modello elettrico. Non sappiamo nemmeno quale tipo di batteria o quale motore sarà utilizzato da Honda, ma considerato che di recente si è parlato di un consorzio per la produzione di batterie intercambiabili tra diversi marchi di moto (in collaborazione con marchi come Yamaha, Piaggio e KTM), sarebbe bello vedere Honda portare sul mercato un nuovo standard grazie a questa piccola Grom elettrica.

Nessun comunicato ufficiale è stato diramato da Honda, per cui non abbiamo idea di quando e se questo modello arriverà effettivamente in produzione, ma lo aspettiamo con grande curiosità.