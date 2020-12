Nuovo caricatore a 22 kw per le Audi e-tron 55 quattro e Sportback

Audi aggiorna due dei suoi modelli e-tron, la e-tron 55 quattro e la e-tron Sportback 55 quattro, offrendo la possibilità di aggiungere un secondo caricatore per ricaricare a corrente alternata (AC) fino a 22 kW, contro gli 11 del sistema di ricarica originale.

Il nuovo e-tron Charging System Connect – che necessita di un collegamento trifase a 400 volt per funzionare al meglio – permette inoltre di sfruttare nuove funzioni smart, quali la registrazione dei consumi in base alle fasce orarie – così da impostare la ricarica nelle ore in cui la corrente costa meno – e la possibilità di integrare l’auto con l’impianto a pannelli solari di casa.

Grazie al nuovo caricatore, si dimezzano i tempi di ricarica presso le più diffuse colonnine di ricarica: si possono ottenere 100 km di autonomia in meno di un’ora. Ma per evitare ai suoi clienti di dover utilizzare le colonnine pubbliche, Audi ha messo a punto un nuovo programma per la fornitura di energia elettrica a casa. Al prezzo di 110 € al mese + IVA, Audi assicura una fornitura di energia pari a 5000 kWh all’anno, sufficienti per percorrere fino a 20.000 km in ciclo WLTP a bordo di una delle Audi e-tron, assicurando almeno una ricarica completa al giorno. Con il pacchetto da 150 € al mese invece, si dispone di 10.000 kWh annui, sufficienti a percorrere 40.000 km in un anno.

Per arricchire ulteriormente la sua soluzione di servizi per il cliente domestico, Audi ha messo a punto con Enel X il pacchetto “Ready for e-tron”, riservato ai clienti Audi. L’offerta permette di ricevere a casa un addetto che farà un sopralluogo e proporrà la miglior soluzione per installare la JuiceBox di Enel X – offerta in 3 diverse configurazioni in base a quanta corrente si vuole fornire alla macchina: 7,4 kW, 11 kW o 22 kW. Grazie ai LED integrati nella JuiceBox è possibile controllare lo stato di ricarica, e se si sceglie la JuiceBox in versione Pro Cellular è possibile farlo anche da smartphone.

In ogni caso, per chi ricarica per strada, la rete di Audi è composta da 184.000 stazioni di ricarica dislocate in 25 paesi europei, tutti utilizzabili in modo molto semplice grazie al Audi e-trong Charing System.