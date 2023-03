Non è la prima volta che sentiamo proposte di questo tipo e sembra che il Governo sia nuovamente interessato ad incrementare il limite di velocità vigente sulle autostrade italiane. Seguendo un po’ la scia della Germania, e non solo in materia di emissioni e Euro 7, l’Italia intende sostituire l’attuale limite dei 130 km/h con una proposta vicina al concetto di “Autobahn” tedesca rimuovendo pertanto i limiti.

La proposta è già sul tavolo del ministero dei Trasporti e come spiegata al programma radiofonico 24 Mattina dal vicepremier Matteo Salvini: “Stiamo lavorando al nuovo Codice della Strada, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso ma alcuni tratti autostradali ampi potrebbero seguire il modello tedesco”. Sempre secondo Salvini, la maggioranza dei morti non è più nelle autostrade ma sui tratti extraurbani e per questo motivo si punta ad aumentare la velocità in autostrada e limitarlo nei tratti più problematici.

In occasione dell’intervista, Salvini ha precisato che in accordo con i ministri tedeschi c’è l’intenzione di mettere dei paletti alla transizione ecologica; è necessaria, sempre secondo il ministro, ma non può essere applicata con imposizioni, obblighi e divieti.

“Non possiamo passare dal gas russo all’elettrico cinese – conclude il ministro –. Chiediamo di aggiungere al dossier i nuovi carburanti alternativi”. Spazio quindi a e-fuel e HVOlution? Difficile a dirsi, ma le intenzioni del ministro sembrano chiare anche se, dalle frasi, sembra comunque esclusa una richiesta di rinvio oltre il 2035. Sicuramente la strada è ancora molto lunga e piena di insidie, sia per la transizione ecologica sia, soprattutto, per la modifica dei limiti di velocità autostradali che potrebbero applicarsi solo in alcuni specifici tratti.