L’atteso Amazon Prime Day è alle porte e, come vi abbiamo già detto, a partire dalla mezzanotte di domani, 11 luglio, avrete modo di effettuare i vostri primi acquisti a prezzo scontato! Nel mentre, tuttavia, su Amazon hanno già preso piede alcune ottime offerte aventi, per lo più, come protagonisti gli ottimi prodotti Amazon Echo, i cui prezzi sono così ribassati da poter essere equiparabili ai saldi del Black Friday.

Diverse sono le offerte ma, per quel che riguarda questa specifica occasione, vogliamo segnalare a tutti gli automobilisti che, tra i vari prodotti Amazon Echo, è in sconto oggi anche lo splendido Amazon Echo Auto di seconda generazione, un dispositivo che renderà la vosrta automobile un po’ più “smart”, e che a differenza del prezzo originale di 69,99€, è oggi in sconto a soli 34,99€!

Un affare davvero ottimo, per uno sconto applicato del 50% che, come sempre, è tuttavia riservato ai soli clienti Prime e che, per questo, dovrete disporre di un abbonamento Amazon Prime per poterne usufruire!

Ma di che si tratta? Amazon Echo Auto è un dispositivo progettato per portare le funzioni e la versatilità dell’assistente vocale Alexa direttamente nella vostra automobile, tornando particolarmente utile a chi, magari, non dispone di un veicolo con all’interno un sistema di infotainment connesso, sia esso basato sulla tecnologia Google o Apple.

Con Amazon Echo Auto potrete quindi sopperire a questa mancanza, giacché parliamo di un dispositivo connesso che, utilizzando la rete del vostro smartphone, è in grado di offrire le funzioni più tipiche di Alexa, come la riproduzione di musica o notizie, funzioni di radio DAB e persino la possibilità di effettuare chiamate, tutto utilizzando il solo controllo vocale, e dialogando comodamente con Alexa.

Ovviamente, trattandosi di un dispositivo Amazon Echo, Echo Auto può anche connettersi facilmente con gli altri dispositivi dello stesso ecosistema, come ad esempio quelli presenti in casa, anche quando siete in viaggio! In tal senso potrete comodamente gestire le luci, il termostato, le videocamere di sorveglianza e altri dispositivi smart, sia all’interno dell’auto che a casa vostra.

Dulcis in fundo, in questa sua nuova versione (la seconda), Amazon Echo è stato completamente rinnovato sia dal punto di vista tecnico che del design, ed è oggi non solo più sottile ed elegante, ma anche più facilmente posizionabile grazie al suo nuovo supporto adesivo. Il dispositivo, inoltre, gode ora di ben cinque microfoni integrati, che ne migliorano notevolmente le funzioni di riconoscimento vocale, anche in presenza di rumori di fondo presenti nell’abitacolo, come ad esempio quelli derivanti dalla musica, dal traffico o, perché no, dall’aria condizionata.

