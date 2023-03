Il mercato automobilistico ha iniziato un percorso di profondo mutamento che lo porterà verso un’elettrificazione sempre maggiore nei prossimi anni, e i maggiori player del mercato si stanno portando avanti per farsi trovare pronti quando non si potrà più vendere auto nuove con motore endotermico: è il caso di Ford, che nella giornata di oggi ha presentato il suo primo SUV 100% elettrico interamente realizzato in Europa – è il nuovo Ford Explorer, un SUV dallo spirito avventuroso che si pone l’ambizioso obiettivo di reinventare il modo in cui esploriamo il mondo circostante.

Prima di entrare nel dettaglio del nuovo Ford Explorer 100% elettrico andiamo però ad analizzare un po’ più nel dettaglio quello che è il futuro del catalogo della casa americana, suddiviso in categorie di auto che rispondono ad esigenze differenti: si parte dalle auto che rientrano nella categoria Wild Performance, prestazioni estreme, dove troviamo la tanto chiacchierata Mustang Mach-E, nonché la Mustang in versione endotermica che arriverà nella sua nuova veste durante l’estate 2023. Dal lato opposto abbiamo i veicoli che rientrano invece nella categoria Ultimate Outdoor, veicoli pensati per il fuoristrada estremo come la Ford Bronco e il Ranger, declinato anche nella versione Raptor ancora più potente. Nel mezzo troviamo una serie di veicoli meno specializzati ma in grado comunque di offrire un’ampia gamma di funzionalità: abbiamo la categoria Urban Escape, per l’utente cittadino che non vuole rinunciare alle gite fuoriporta, nella quale rientrano auto come la Puma, presto declinata in una versione 100% elettrica, l’apprezzatissima Kuga in tutte le sue motorizzazioni termiche e ibride, e due nuovi crossover 100% elettrici – di cui uno dalla vena sportiva – che saranno svelati nei prossimi mesi. Infine abbiamo i veicoli definiti Active Adventure, categoria principalmente dedicata a suv, van, furgoni e furgoni camperizzati, anche con alimentazione 100% elettrica.

Il nuovo Ford Explorer 100% elettrico rientra proprio nella categoria Active Adventure e promette di reinventare il modo in cui esploriamo il mondo grazie alla tecnologia di mobilità elettrica e alle tecnologie di supporto, come gli assistenti alla guida e il sistema di infotainment integrato nell’auto che supporta l’utente in tutti gli aspetti di utilizzo dell’auto, compresa la fase di ricarica.

Ford Explorer è lunga 4,47 metri ed è alta 1,63 metri, sarà realizzata presso la fabbrica Ford di Colonia, in Germania, in collaborazione con Volkswagen che ha “prestato” a Ford la sua piattaforma MEB per realizzare il nuovo SUV: purtroppo non abbiamo ancora informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo Explorer, ma sappiamo che sarà proposto in una versione a trazione posteriore e un’altra a trazione integrale, e sarà declinato nei due allestimenti “Explorer” ed “Explorer Premium”, con possibilità di scegliere tra cerchi in lega da 19, 20 o 21 pollici. Stando alla roadmap diffusa da Ford, il nuovo Explorer è già prenotabile da oggi, nel mese di agosto sarà pubblicato il listino prezzi ufficiale, a settembre aprirà il configuratore online per chi è intenzionato a tramutare la propria prenotazione in un ordine vero e proprio, con le prime consegne attese tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Dal punto di vista del design, Ford Explorer è un mezzo audace, dall’aria possente e sicura di sé, il tutto mantenendo però il classico stile pulito e aerodinamico abbastanza tipico delle auto elettriche, dove l’efficienza energetica è uno dei punti fondamentali su cui concentrarsi: fronte e retro sono disegnati ispirandosi alla firma luminosa dei fari a LED di serie, uniti tra loro da un elemento centrale orizzontale dove viene riportato il nome Explorer a lettere in rilievo, mentre lateralmente possiamo notare gli imponenti passaruota.

All’interno si nota subito l’ampio display touchscreen posizionato verticalmente al centro della plancia: questo display da 15 pollici permetterà di sfruttare al meglio tutte le funzioni di Ford Sync, oltre ad Apple CarPlay e Android Auto, e sarà persino regolabile in altezza e inclinazione (manualmente, per rendere il gesto più rapido e immediato) così da evitare scomodi riflessi dati dalla luce del sole. Un dettaglio interessante si trova proprio dietro allo schermo, dove Ford ha ricavato un vano che si chiude a chiave automaticamente alla chiusura dell’auto, così da poter lasciare in auto oggetti di valore senza troppe preoccupazioni. I sedili hanno un design sportivo, con il poggiatesta integrato e una forma avvolgente, e il sedile del guidatore sarà dotato di regolazioni elettriche e funzioni massaggianti. Il pilota avrà invece a disposizione un display da 5.3 pollici come strumentazione di bordo, supportato dall’head-up display proiettato sul parabrezza, mentre lungo gran parte del cruscotto corre una soundbar composta da 7 altoparlanti per 100W totali di potenza.

Per festeggiare l’arrivo di un veicolo importantissimo per il catalogo di Ford come il nuovo Explorer elettrico, la casa americana ha lanciato un’iniziativa di collaborazione con Lexie Alford – conosciuta su Youtube come Lexie Limitless, famosa per essere la più giovane donna ad aver visitato tutti i paesi del mondo, ad appena 21 anni: sulle orme di Alhoa Wanderwell, che nei primi anni del ‘900 entrò nella storia per essere stata la prima donna ad aver compiuto un giro del mondo in auto, a bordo di una Ford Model T, Lexie si cimenterà in un giro del mondo a bordo del nuovo Ford Explorer 100% elettrico per saggiarne al meglio tutte le capacità.