Land Rover ha presentato la nuova generazione del Range Rover Sport, che per la prima volta viene proposto anche con una motorizzazione di tipo plug-in hybrid, oltre che in una versione spinta da un V8 e motori diesel a 6 cilindri di tipo mild hybrid. Per il 2024 Land Rover ha già previsto un modello 100% elettrico, ma per il momento ci si può accontentare dell’autonomia a 0 emissioni del modello plug-in hybrid, stimata in circa 100 km.

Partiamo proprio dai motori: la gamma sarà composta da due modelli Range Rover Sport PHEV Extended Range, da 3 diversi motori diesel Ingenium a 6 cilindri con sistema mild hybrid a supporto, e da un nuovo motore V8 Twin Turbo.

Nella versione plug-in hybrid Range Rover Sport si declina nei modelli P510e, con motore benzina a 6 cilindri e motore elettrico da 105 kW per un totale di 510 cavalli, e P440e che, come potrete intuire dal nome stesso, si ferma invece a 440 cavalli di potenza; in entrambi i casi l’autonomia massima in modalità elettrica è stimata in 113 km, grazie alla batteria da 38,2 kWh installata sull’auto.

Per i più affamati di potenza c’è il nuovo motore V8 Twin Turbo da 530 cavalli, in grado di lanciare l’imponente Range Rover Sport da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi sfruttando la funzione Dynamic Launch. La gamma di motori è poi completata dalle proposte diesel a 6 cilindri dei modelli D250, D300 e D350, tutti dotati di sistema mild hybrid a supporto.

Su tutti i modelli di Range Rover Sport è presente un cambio automatico ZF a 8 rapporti e una trazione integrale intelligente in grado di modificare la trazione sulle 4 ruote a seconda delle condizioni del manto stradale. Non mancano gli ADAS, o tecnologie come il Torque Vectory by Braking o il differenziale elettronico attivo, così come non manca il sistema dedicato all’off-road: si chiama Terrain Response 2, ed è un supporto prezioso quando si guida questione bestione inglese in fuoristrada.

Per quanto riguarda il design esteriore, Land Rover ha lavorato molto sull’aerodinamica dell’auto, arrivando a un Cx di 0,29; i risultati sono evidenti, il nuovo Range Rover è caratterizzato da linee tese e forme muscolose, oltre a essere impreziosito dai nuovi fari a LED – sempre più sottili ma potenti. Fuori, così come dentro l’auto, si nota una ricerca del minimalismo votato alla massima funzionalità.