Nuovo teaser della Pagani Huayra R, mostro da 900cv

Pagani continua nella sua sapiente opera di teasing in merito alla attesissima Huayra R; dopo aver diffuso un video in cui si poteva godere del sound del motore V12 e una foto del gigantesco alettone posteriore, nelle ultime ore Pagani ha diffuso altre immagini teaser in cui si intravede la linea dell’auto. Purtroppo anche stavolta non si vede la macchina nella sua interezza, ma possiamo cogliere alcuni dettagli che ci fanno venire l’acquolina in bocca.

“Oggi, a quasi 13 anni di distanza, stiamo per scrivere un nuovo capitolo di questo viaggio.. vi terremo aggiornati.” Queste le parole che Pagani aveva pubblicato insieme alla foto dell’imponente alettone che sarà installato sulla Huayra R.

Il video ci mostra una Huayra R nascosta sotto a un telo nero, e l’auto si riflette in uno specchio d’acqua in cui possiamo vedere altre auto di Pagani, quali la Huayra e la Zonda R: proprio quest’ultima ha nella nuova Huayra R la sua inevitabile evoluzione. Si vede poi una Porsche 917 K – doppia vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel ’70 e nel ‘71, e la scritta “Sculpted in Performance”, il tutto a sottolineare come la Huayra R sarà un’auto interamente dedicata all’utilizzo in pista.

Potenza senza compromessi, forse sinuose e fortemente aerodinamiche, dettagli pazzeschi e i soliti specchietti laterali molto particolari: questi sono i pochi aspetti della Huayra R di cui siamo certi ad oggi. Il motore sarà un V12 fornito da AMG, in grado di esprimere almeno 900 cavalli di potenza: alcuni dettagli sul motore non sono ancora certi, alcuni si aspettano un motore aspirato, altri un biturbo come quello installato sulla Huayra Tricolore, ma in ogni caso l’auto avrà una potenza davvero incredibile.

Mancano solo poche settimane al debutto definitivo, non ci resta che attendere che quel telo nero venga sollevato per poter ammirare la nuova Pagani Huayra R in tutto il suo splendore.