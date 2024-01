Offerta Imperdibile: Dash Cam a 360° in sconto del 20%!

Se siete soliti viaggiare in auto o, semplicemente, ci tenete a viaggiare in sicurezza e, per questo, volete equipaggiarvi con un'ottima dash cam, allora vi suggeriamo caldamente di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare un prodotto che, a giudizio del nostro team di esperti, è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato! Stiamo parlando dell'ottima dash cam 70mai Omni, progettata per una visione a 360°, ed oggi disponibile su Amazon a soli 122,53€, ovvero in sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recentemente proposto da Amazon (152,56€), ed addirittura con un risparmio del 45% se si considera il prezzo originale di 219,99€!

Dash cam 70mai Omni, chi dovrebbe acquistarla?

Soluzione comoda per chiunque voglia equipaggiarsi con un sistema di sicurezza in caso di collisione, questa dash cam targata 70mai è un prodotto davvero molto semplice da utilizzare ed installare, ed è la soluzione ideale per chi, magari in condizioni di un abitacolo particolarmente compatto, cerca una soluzione comoda, funzionale e compatta.

In grado di ruotare di 360° onde evitare angoli morti, questa dash cam è l'ideale per qualsiasi viaggiatore, e dispone di una memoria eMMC da 64GB, grazie alla quale è possibile anche una registrazione in time-lapse, che tornerà comoda a chi ha l'esigenza di un monitoraggio continuo della propria auto.

Anche per questo, parliamo di un prodotto che include un rilevamento del movimento gestito da una IA, comodo in caso di parcheggio, oltre che un sistema di ottimizzazione della luce, chiamato "PureCelPlus-S HDR", che offre un miglioramento delle immagini in caso di condizioni di scarsa illuminazione, correggendo automaticamente i livelli di esposizione, e migliorando quindi la ripresa in caso di buio o di condizioni cromatiche non eccellenti, come può essere anche in occasione di giornate molto assolate o di maltempo.

Dotata di un occhio digitale in grado di catturare immagini Full HD 1080P, questa dash cam ha persino una funzione che ottimizza le immagini in caso di luce improvvisa (come all'uscita di una galleria), proponendosi, dunque, come una scelta ideale per chiunque desideri viaggiare in assoluta sicurezza. Per questo, diremmo che al prezzo a cui è proposta, con uno sconto addirittura superiore al 40% rispetto al prezzo originale, l'occasione è davvero di quelle da cogliere al volo!

