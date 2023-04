Il nuovo monopattino elettrico ONE-X di Velocifero sta per arrivare anche in Italia, offrendo un mezzo di mobilità unico e futuristico. Con una batteria da 1200 Wh che garantisce fino a 90 km di autonomia (con singolo motore da 500W), ONE-X è progettato per offrire massima sicurezza durante la guida, elevata autonomia e comfort eccezionale. Sarà disponibile in tre diverse motorizzazioni per adattarsi ai diversi mercati, compreso un modello off-road non omologato in Italia (e quindi utilizzabile solo su percorsi privati).

Le dimensioni generose di ONE-X, con una lunghezza di 1.380 mm e un’altezza di 1.275 mm, lo rendono adatto anche per viaggi di media percorrenza e offre un comfort di guida ai vertici della categoria. La pedana ampia e rivestita in gomma assicura una presa ottimale durante la guida, mentre il telaio in tubi d’acciaio offre resistenza e affidabilità anche su percorsi sconnessi. La sospensione anteriore è costituita da una forcella teleidraulica e quella posteriore da un forcellone in alluminio con mono-ammortizzatore ad aria. I freni sono idraulici su entrambe le ruote con dischi di diametro 160 mm, garantendo una guida stabile e sicura.

Alessandro Tartarini, anima di Velocifero, dichiara che ONE-X è nato da un progetto iniziato nella primavera del 2021 con l’obiettivo di realizzare un monopattino che fosse un mini commuter cittadino e risolvesse i limiti dei mezzi attualmente disponibili sul mercato. ONE-X sarà disponibile in quattro diversi colori – Nero/Antracite, Giallo, Rosso e Bianco – e sarà venduto sul sito ufficiale di Velocifero e nei negozi di elettronica di consumo online al prezzo al pubblico di 1.490€.

L’arrivo di ONE-X sul mercato europeo è previsto per il mese di maggio 2023, offrendo una nuova opzione di mobilità sostenibile e innovativa per gli appassionati di monopattini elettrici.