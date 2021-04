Ora, l’iconico Maggiolino in versione elettrica al Salone di Shangai

Il brand Ora di proprietà di Great Wall – nonché la più grande produttrice privata di automobili in Cina – è pronta a lanciare, tra non molto, quattro modelli i cui nomi sono molto particolari poiché, al loro interno, vi è la parola “gatto”. Ebbene, dopo la Black Cat, la White Cat e la Good Cat, è pronta ad essere presentata anche quella che, almeno per il momento, è stata chiamata Lighning Cat, che renderà omaggio all’iconico Maggiolino del marchio Volkswagen. Il veicolo in questione, il cui design ricorderà quindi quello della famosissima auto della casa automobilistica tedesca, sarà presentata al mondo intero durante il Salone dell’Auto di Shangai 2021.

L’auto del marchio Ora, caratterizzata dal look decisamente molto retrò – secondo quanto affermato dalla casa automobilistica – avrebbe il “compito” di conquistare, in modo particolare, una clientela femminile. A quanto pare, l’azienda cinese, sembra aver avviato una sorta sondaggio che propone sei varianti per decidere il nome definito del veicolo elettrico. Infatti, per il momento, l’auto potrebbe essere debuttare sul mercato con il nome “She”, ovviamente senza rinunciare alla parola “Cat”. Dunque, i nomi proposti dal brand, sembrano essere Elf Cat, Punk Cat, Noble Cat, Persian Cat, Royal Cat e Big Orange Cat.

Per quanto riguarda invece l’architettura, il veicolo potrebbe avere lo stesso telaio e la stessa meccanica della concept Chaopai di Geat Wall, auto dall’aspetto di una berlina tre volumi, anch’essa ispirata a modelli passati. Come anticipato poc’anzi, il “nuovo Maggiolino” realizzato da Grat Wall, avrà un aspetto molto simile a quello casa automobilistica tedesca. Infatti, l’unica differenza sostanziale, e più importante, sarà sicuramente la presenza di un powertrain elettrico. Tuttavia, almeno per il momento, non sono state svelate quali saranno le specifiche tecniche che caratterizzeranno il veicolo a zero emissioni del brand cinese. Dunque, per scoprire qualcosa a riguardo, sarà necessario attendere sino al suo debutto ufficiale.