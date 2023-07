Nell’ultimo aggiornamento software, Tesla ha introdotto una serie di importanti miglioramenti e nuove funzionalità per le sue auto elettriche. Questo aggiornamento, conosciuto con il nome di 2023.26, è stato reso disponibile per i modelli Model S, Model 3, Model X e Model Y, offrendo un’esperienza di guida ancora più avanzata. Esaminiamo le principali novità in dettaglio:

carica solare : consente di programmare la carica della batteria dell’auto in base alla produzione di energia solare domestica. Se si dispone di un impianto fotovoltaico e di un sistema Powerwall, è possibile scegliere di caricare l’auto solo quando c’è abbastanza energia solare disponibile. In questo modo, si può risparmiare sulla bolletta elettrica e ridurre le emissioni di CO2;

luci automatiche : le luci si accendono automaticamente quando i tergicristalli sono attivati ​​e i fari sono impostati su Auto in Comandi > Luci > Fari;

spotify rinnovato : offre un'esperienza di ascolto migliorata per lo streaming di musica tramite Spotify, il servizio integrato nelle auto Tesla. La nuova interfaccia di Spotify è stata resa più intuitiva e veloce, consentendo un facile accesso alle proprie playlist, ai podcast, ai brani salvati e alle classifiche. Inoltre, è possibile effettuare ricerche musicali in base al genere, all'umore, all'attività e altro ancora. Per accedere a tutte queste funzionalità è necessario disporre di un account Premium;

multiview : sfrutta le telecamere esterne dell'auto Tesla per offrire agli utenti una visione a 360 gradi dell'ambiente circostante. Si tratta di una funzione molto interessante, soprattutto per chi si trova spesso a parcheggiare in città, dove un "occhio in più" fa sempre comodo;

: sfrutta le telecamere esterne dell’auto Tesla per offrire agli utenti una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante. Si tratta di una funzione molto interessante, soprattutto per chi si trova spesso a parcheggiare in città, dove un “occhio in più” fa sempre comodo; controller di gioco: con l’ultimo aggiornamento è possibile associare il controller DualSense di PlayStation 5 per giocare ai propri titoli preferiti durante i momenti di ricarica.