Orbea presenta la nuova ebike Rise in alluminio

Continua a crescere la popolarità della micromobilità elettrica e in particolare delle ebike e Orbea, società spagnola specializzata nella realizzazione di biciclette da strada e fuoristrada, ha deciso di cavalcare l’onda presentando una nuova versione di uno dei suoi modelli più apprezzati dal mercato, la Orbea Rise.

Questa nuova versione della Orbea Rise è realizzata in alluminio, un materiale più economico rispetto alla fibra di carbonio utilizzata per il modello originale ma comunque molto performante in termini di peso e capacità di resistenza. All’interno del telaio si nasconde un motore EP8 RS, nato dalla collaborazione tra Orbea e Shimano; il software di gestione, messo a punto da Orbea, ha eliminato il drag e il ritardo nell’erogazione della potenza che solitamente si percepiscono sulle ebike, mentre il motore è stato ottimizzato per offrire il massimo supporto tra le 75 e le 95 pedalate al minuto.

Il motore è alimentato dalla batteria da 540 Wh integrata nel telaio, un taglio maggiore rispetto ai 360 Wh installati sul modello in carbonio, sulla quale però molto presto ci si è resi conto della necessità di installare un Range Extender per le pedalate più impegnative: la nuova batteria ha una capacità maggiore e un peso molto contenuto, appena 2,7 kg.

Sono 3 le modalità disponibili sulla Orbea Rise in alluminio: in modalità “Eco” si possono percorrere fino a 3500 metri di dislivello, in modalità “Trail” si scende a 2200 metri e in modalità “Boost”, quella che offre il supporto maggiore, si possono percorrere fino a 1600 metri di dislivello. Per i più esigenti, Orbea ha pensato anche a un nuovo Range Extender per il modello in alluminio, che aggiunge 252 Wh alla batteria originale. La ricarica fino all’80% avviene in circa 3 ore per la batteria principale, con un caricatore a 4 Ampere.

I prezzi ufficiali per la Orbea Rise in alluminio partono da 4999 € per il modello H30, e possono salire fino a 6799 € per il modello H10.